教大曾有非本地生逾期留港　揭934人未交簽證紀錄　設專組跟進

有報章引述消息，指一名教大內地生去年涉嫌逾期留港，被入境處扣留。教大回覆查詢，表示去年9月就一名非本地生停學通報入境處，其後於10月獲處方通知該名學生逾期逗留。



教大指，得悉該逾期逗留個案後，教務處即時主動翻查非本地生的簽證紀錄，發現934人尚未提交相關紀錄。經初步調查後，校方於1月3日提醒有關學生向入境處申請或續領簽證，並要求他們於1月17日前向校方提交資料以供查核，否則根據學則，取消其學生證、進入宿舍和圖書館等權限。



教大強調對違法行為「零容忍」，高度重視事件，並成立專責小組，檢視及優化提醒非本地生提交學生簽證等文件的機制。



一名教大內地生疑去年涉嫌逾期留港，被入境處扣留。（資料圖片）

教大證去年9月向入境處通報一名非本地生停學 10月獲悉逾期逗留

有報章引述消息，指一名教大內地生去年涉嫌逾期留港，被入境處扣留。教大今（10日）回覆查詢，表示去年9月就一名非本地生停學通報入境處，其後於10月獲處方通知該名學生逾期逗留。

根據《入境條例》，非本地學生須持學生簽證方可在港就讀，並須向校方提交有效的學生簽證、入境標籤、內地身分證及往來港澳通行證等資料。教大稱有按學則要求，將學生提交的簽證紀錄存檔。教大強調對違法行為「零容忍」，指申請簽證及提交相關紀錄屬於非本地生的個人責任。

《香港01》就事件向入境處查詢，正候回覆。

教大教務處翻查紀錄，發現934非本地生尚未提交簽證紀錄。（資料圖片）

1月3日促934名學生補交簽證紀錄 否則取消進出權限

教大表示，得知該逾期逗留個案後，教務處即時主動翻查非本地生的簽證紀錄，發現934人尚未提交相關紀錄。初步調查後，校方於1月3日提醒有關學生向入境處申請或續領簽證，並要求他們於1月17日前向補交資料，以供校方查核，否則根據學則，將取消其學生證、進入宿舍和圖書館等權限。教大將繼續與入境處保持緊密溝通。

教大稱高度重視事件，宣布成立由副校長（行政）領導的專責小組，檢視及優化提醒非本地生提交學生簽證等文件的機制，以及統籌加強向學生教育和宣傳。教大重申，一直透過不同渠道，提醒及要求非本地生遵守入境法例及提交簽證紀錄的責任。

城大指，校方會在學生簽證到期前，適時發電郵提醒續領。（資料圖片）

城大：如多次提醒仍未續期 將終止學籍並通知入境處

《香港01》就八大對非本地生確保其簽證有效的政策查詢。城大表示按既定程序和機制，有嚴格程序核實非本地學生的簽證，需提交有效的電子學生簽證、入境標籤等，以完成註冊並取得入學資格。校方亦會在學生簽證到期前，適時發電郵提醒續領。如未能在有效期內提供新簽證資料，將無法使用大學內聯網系統及各類學生服務，而在校方多次提醒下仍未續期，將會終止其學籍，並通知入境處。

中大及嶺大指會協助申請學生簽證或延長逗留 理大：設機制提醒

中大表示有可靠及嚴謹的機制及措施，確保學生持有效簽證，能在港合法居留和學習，方能就讀課程，以及一直按照《入境條例》及既定程序，協助非本地生向入境處申請學生簽證。

嶺南大學表示，會協助學生申請延長逗留期限。如同學被發現違反逗留條件，會建議同學立即聯絡入境處跟進。

理大強調，非本地生必須持入境處簽發的有效簽證或進入許可，入學註冊時，校方會查對以證明符合在港就讀的資格。而在學期間，亦設機制提醒他們負責任地檢查簽證之有效期限，並適時申請延長或重新申請簽證。

港大指有一貫措施檢查 浸大科大提醒簽證逾期前4周申請延長

港大表示，已有一貫措施檢查非本地生持有效簽證，並定期提醒簽證相關事宜，如延期逗留申請，就讀課程變更等。如發現學生逾期居留，大學會與入境處緊密合作和跟進，適切協助學生。

科大表示可參閱《非本地學生手冊》中「簽證及入境事宜」，當中提醒非本地生在簽證逾期前4周申請延長，並獲校方相關部門發出證明下，方能向入境處提交簽證申請。

浸大表示，要求非本地學生入學前向校方提交有效的學生簽證證明，並透過網頁、電郵等途徑，提醒他們逗留期限屆滿前四星期內，須向入境處申請延長學生簽證。