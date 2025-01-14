15歲少女涉要同齡女子還錢　要對方向男性提供性服務　煽惑等罪成

15歲少女涉要同齡的女子X還錢時，非法禁錮X之餘，並要X向男性提供性服務，X後來亦有遭人襲擊。少女今(14日)在西九龍法院被裁定禁錮及煽惑他人作猥褻行為罪成，另一名涉曾襲擊X的男子，亦被裁定罪成。少女求情稱，她其實比女子X更小，又自撰求情信及呈上母親的信望法官輕判，惟裁判官指她現在才寫求情信未能見其悔意，把她還柙至2月4日，與其他涉案被告一同判刑。



5名被告3人有罪

本案有5名被告：黎嘉楹（17歲, 女）、16歲女被告(案發時15歲，下稱：女被告)、朱天樂（19歲，運輸工人）、李謙朗（18歲）及林子健（18歲）。其中黎認兩項襲擊X的罪名；16歲女被告經審訊後被裁定非法禁錮X，及煽惑X與不明男子作出嚴重猥褻行為罪成；朱則一項襲擊罪成，他早前認一項管有他人身份證的罪名；李及林所涉的襲擊罪則被裁定罪名不成立。

案件今在西九龍法院審理。(資料圖片)

控罪指眾被告在2023年10月3至4日期間，在九龍秀茂坪安泰邨智泰樓，及彩虹邨紫薇樓一帶襲擊及禁錮女子X。

X未能肯定李及林曾襲擊她

裁判官王證瑜裁決時指，女事主X就被禁錮及襲擊罪作證時，其證供與相關相片及訊息紀錄吻合，接納X是可靠證人。由於X無法肯定李和林是否有襲擊她，故裁定李及林罪名不成立。

女被告拿走X財物要X還錢

王官指女被告被指拿走X的財物和身份證，並要X還錢，又限制X的行動自由，她必然知道X不同意，她與X之間的訊息記錄亦支持X的說法，故裁定女被告的禁錮等罪成。

黎求情指已沒再與其他被告聯絡

辯方求情指，早前已認罪的黎屬初犯，案發時無考慮到行為的嚴重性，現在已知錯及非常後悔。她已沒再與其他被告聯絡，並報讀了化妝課程，真心有悔意並希望改過自身。

官指未見女被告有真誠悔意

女被告的律師求情時稱，女被告案發時只有15歲，年齡甚至比受害人更小，希望法庭判刑時考慮到她年幼等因素，又呈上女被告及其母所撰寫的求情信。惟王官指女被告現在才撰寫求情信，直言：「睇唔到被告有真誠悔意。」下令她須即時還押。

案件編號：WKCC1476/2024