女生涉夥PTGF勒索集團　迫客摸胸扮遭非禮求賠150萬　裁兩罪成

女學生涉以「兼職女友」身份作餌，引客人到酒店約會時，勒索集團其他成員突闖入，拍下客人裸體後，再迫客摸女生胸部並拍成影片，之後「屈」客非禮勒索金錢。該客人翌日被帶到3間銀行提取150萬元。客人在銀行時藉機寫紙仔向職員求救。女學生否認禁錮及恐嚇罪，案件今(13日)在區域法院裁決，法官崔美霞認為她有積極參與整個過程，包括扮演被非禮，裁定她兩項罪成，把她還柙至2月4日求情及判刑。



同案另兩名被告已認罪判囚

女被告張羽妍（19歲，學生）被控非法禁錮及勒索罪，指她於2021年9月13日至2021年9月14日，香港連同其他人，非法禁錮事主 X；及同月14日，連同他人恫嚇X，以令他交出150萬港元：

同案另外兩名被告張煒賢及梁正賢，早前承認一項非法禁錮及一項勒索罪，分別被判40及36個月監禁。

女被告張羽妍在區域法院被裁定勒索及非法禁錮罪成。(黃浩謙攝)

事主X經中介認識女被告

案情指，女被告加入telegram的「香港兼職女友」群組。事主X要求已認罪的張煒賢任中介為他安排兼職女友。案發當晚張煒賢帶女被告到JW萬豪酒店與X約會。

X沐浴時被拍下裸體

張煒賢離開後，女被告叫X去沐浴。約一分鐘後，三名男子衝入浴室，拉走女被告，然後拍攝X的裸體，並指X「搞」他們公司的「女生」。X想穿回衣服時被抓住頸推倒在床，該些男子以X的裸體片要脅他賠償50萬，X後來被帶到銀行提款。閉路電視拍到女被告在銀行外徘徊，亦曾看X的身份證。

女被告被指示遭摸胸時要叫非禮

同日凌晨，X被帶到水療浴室，張煒賢要X摸女被告乳房，並指示女被告被摸時要大叫非禮兩次，過程被拍成影片，該片被用以勒索X更多錢。

X翌日被帶到3間銀行提款

其後女被告告訴X，他們翌日會和X一起去提款。女被告等3人翌日帶X到三間銀行提取150萬現金。X趁機寫紙條告向銀行職員求救，事件最後報警。

官指女被告有夥同他人挾持X

法官崔美霞裁決時指出，根據被告在酒店及水療中心內的表現，包括圍觀、拿取X的身份證，以及在脫去衣服被X摸胸一事中，扮演被非禮的角色，認為她是跟其他涉案人一夥人去挾持X，屬「積極參與」，裁定她兩項罪名成立，並拒絕索取有關報告。案件押後至2月4日求情及判刑。

案件編號：DCCC336/2022、DCCC1176/2022