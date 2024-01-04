女童被指偷鑽石頸鍊　涉遭十男女毆打及拍裸照　17歲女生認罪候判

10名男女涉嫌指控一名14歲女童偷了一條價值超過1萬元的鑽石頸鍊，眾人對她拳打腳踢，又拍下女童裸照威脅她不得報警，又要她作賠償1萬元。女童向叔叔求助時揭發事件。其中一名現年17歲女生，今（4日）在區院承認襲擊及非法禁錮兩罪，暫委法官周燕珠指出案發地點鄰近九龍城法院和警署，斥被告等人犯案屬「目中無法」。



同案4女5男被告否認控罪，由於事主現於外地留學，至她返港才能作供，周官把案押後至7月23日再訊，屆時會為女事主索取創傷報告。



17歲女被告LY在區域法院承認襲擊及非法禁錮等兩項罪名。

認罪的女被告L.Y（17歲），承認於2022年4月18日，與另外9人在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊X；並同日將X非法及損害性地禁錮，在違反她意願下將她羈留。L.Y另被控一項勒索罪，則獲法庭存檔。

辯方求情指，被告案發時就讀中三，因經歷校園欺凌而輟學。後來在校外認識其他9名被告，在他們邀請下才會加入涉案事件。

X被指稱偷了1萬元鑽石頸鍊

案情指，2022年4月18日凌晨，X按指示到土瓜灣馬頭圍邨，之後被帶到水仙樓外的休憩處，她見到包括被告在內的5男5女，有人拿走了X的手機和身份證，之後由5女包圍X，被告曾掌摑X左臉十多次，直到另一名女子叫停為止。該女子指控X 偷了她一條價值超過 10,000元的鑽石頸鍊，但X否認。X隨即又遭拳打腳踢，期間只能舉起雙臂在她的頭的前方來保護自己。

有人提議為X拍裸照

其後，有人提出為X拍裸照，威脅她不得報警，其他人同意。被告和另一名女子將X帶到公廁，要X脫光衣服讓她們影相，X不情願地照做。之後，該10男女要求X就頸鍊賠償10,000元。X於凌晨2時才准回家。及至4月底，X收到電話要她在一個月內作出賠償，X向叔叔借錢時揭發事件。

案件編號：DCCC 915/2022