太空油｜吸食者現身「訴毒」：易上癮　機構：14歲女吸後斷片被姦

俗稱「太空油」的毒品依托咪酯（Etomidate），近年開始在香港流行。曾為吸食者的20歲阿嘉（化名）指，太空油容易上癮，他曾花費2萬元購買太空油，最高峰時曾一日連食3粒，每日收到人工後便拿來購買，導致「日日清」，甚至需問朋友借錢。他又指，吸食太空油後情緒愈發暴躁、記憶力變差，甚至走出房門已忘記出房原因。他身邊部分吸食者更會衝出馬路，影響安全。



青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位主任文習武指，去年下半年至今共收到過百宗吸食太空油的個案，年齡介乎12至35歲，當中有學生公然在課堂吸食。他在去年第四季，亦收過10多女性個案，她們在吸食太空油後因「斷片」被強姦，年齡最小的受害者僅14歲。他呼籲社會正視太空油危害，切勿接觸毒品。



損友「遞咗支類似電子煙過嚟」吸了幾口即上癮 阿嘉：曾日吸3粒

20歲左右的阿嘉（化名）去年曾吸食太空油。他指，初食太空油是因為朋友「遞咗支類似電子煙過嚟」，當時他並不知道内含太空油，便吸食了幾口，感到「暈暈地，好似飲咗酒」。阿嘉隨後對太空油上癮，最高峰時曾每日吸食3粒，每日收到人工便拿來購買太空油，甚至需問朋友借錢。

變得暴躁、記憶力差 看見「毒朋友」意識不清衝出馬路遂決定戒毒

吸食了兩個月，阿嘉感到情緒愈來愈暴躁，記憶力亦有變差，走出房門已忘記出房原因。他又指，身邊有些朋友在吸食太空油後，會意識不清，衝出馬路。他遂決定戒毒，他呼籲大眾切勿接觸太空油。「唔好覺得好少影響，長期服用會影響判斷能力。」

文習武指，2024年7月至今，共接觸到過百宗吸食太空油的個案。（廖雁雄攝）

青協兩年收逾百求助者 最細12歲 有學生公然在課堂吸食

青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位主任文習武指，自2023年開始，已收到有關吸食太空油的個案，去年開始個案增多，由7月至今，他已接觸到過百宗，最小的僅12歲。他表示，太空油在在青年群組，如初中學生中尤為普及。他表示，曾有中學生個案小息時在洗手間内吸食太空油，更有嚴重者公然在課堂吸食。

有人吸後現幻覺 當窗為門而墜樓身亡 逾10女求助者「斷片」被強姦

文習武呼籲大眾切勿低估太空油的危害，指有吸食者出現手震、流口水、不斷跌傷的情況，更有個案報稱其朋友吸食之後出現幻覺，誤以爲窗戶為門，結果導致墜樓身亡。

他在去年第四季接觸到10多宗女性個案，她們在吸食太空油被性侵甚至強姦，惟因「斷片」而難以舉證，年齡最小的受害者僅14歲。「邊個強姦，幾多個人強姦都唔夠知。」

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太空油流行因便宜 外形與電子煙無異而隱蔽性高

文習武表示，曾有吸食過其他毒品的個案反映，太空油相較其他毒品容易上癮；而其價錢較其他毒品便宜，一粒最低可至200至300元，再加上外形與電子煙無異，隱蔽性高，導致太空油變得流行。他認為警方在1月18日起引入試紙查驗後，將增加對吸食者和賣家的阻嚇力，有助改善情況。

警方公布由1月18日開始，引入試紙查驗太空油。如警方在巡邏時發現有人疑似吸食太空油，又難以透過其舉止或查問判斷，則可以透過試紙查驗。如果查驗結果指其電子眼内含有太空油，警方會即時作出拘捕。