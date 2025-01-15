太空油｜警方星期六起引入試紙查驗　結果呈陽性將即時拘捕

俗稱「太空油」的毒品依托咪酯（Etomidate），由於可藏於電子煙彈内吸食，導致警方難以執法。警方今日（15日）公布由本月18日（本周六）開始，將使用俗稱「試紙」的快速檢測工具，在各區巡邏。毒品調查科情報組總督察張嘉榮表示，只要將試紙放在電子煙吸氣口等位置，10至15秒後便可檢測到是否含太空油，其準繩度達約99%。如警方檢測到有人吸食太空油，將即時拘捕。



重點巡邏酒吧等高風險地區 見疑即測

毒品調查科情報組總督察張嘉榮表示，將由本周六開始，向水警和各區的陸上總區派發檢測包，並會重點巡邏一些高風險地區，如酒吧等。他指，如警方在巡邏時，如發現到有人疑似吸食太空油，並難以透過查問、觀察行為等方式判斷，就會使用檢測包。

測試棒前端試紙插入電子煙吸氣口檢測 如有太空油最快10秒現形

檢測包内含一支獨立包裝檢測棒、一支測試溶液、一個密封樣本膠帶和一對外科手套。使用者首先需佩戴手套，將測試棒前端的試紙插入電子煙的吸氣口、注入口等位置，再放入測試溶液，等待10至15秒後，測試棒便會出現測試結果。

如呈一條線為陽性，兩條線則是陰性。如警方發現含有太空油，會即時拘捕吸食者，並將其煙蛋送去政府化驗所作進一步化驗。

2月14日刊憲販賣太空油可被判處終身監禁

張嘉榮指，警方已制定相關運作程序的標準和電子課程，所有前線人員必須完成課程才能使用檢測包。他並指，警方已準備足夠數量的檢測包，未來會根據各區的需要、個案數量，向不同總區提供檢測包。

張嘉榮重申，政府預計2月14日修訂附屬法例，將太空油列為危險藥物，同日刊憲。法例生效後，販賣太空油毒品可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。

約四分一被捕太空油癮君子低於21歲

截至2024年11月，警方共處理141宗太空油相關案件，並拘捕206人，當中有47人為21歲以下人士，佔總拘捕人士的約23%。