太空油｜鄧炳強：2.14刊憲列危險藥物　即時生效　販賣可終身監禁

青少年吸食新興毒品太空油有上升趨勢，香港至今有3宗懷疑致命事故。保安局局長鄧炳強今 (13日)宣布，預計2月14日修訂附屬法例，將太空油列為危險藥物，同日刊憲。法例即時生效後，販賣太空油毒品可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。



本港濫用太空油有上升趨勢。（資料圖片/ 王譯揚攝）

俗稱太空油的依托咪酯是一種鎮靜劑，現時為《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥，需要醫生處方，非法供應或使用最高可判罰10萬元及監禁2年。去年《施政報告》提出明年將依托咪酯列入《危險藥物條例》，加強規管及罰則。

保安局局長鄧炳強表示，計劃2月14日修訂附屬法例，將太空油列為危險藥物，同日刊憲，即時生效。屆時販賣太空油毒品可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。

+ 3

去年首3季139名21歲以下青少年吸食

去年首3季，政府錄得174人吸食太空油，其中139人更未滿21歲。較前年同期的兩人，數字顯著上升，鄧炳強亦認為青少年吸食個案有上升趨勢。執法部門去年至11月，有144宗檢控案件，拘捕121人，檢獲10.9公斤懷疑太空油，三個數字都均較前年多超過17倍。

▼ 警方早前破獲大批太空油毒品 ▼

