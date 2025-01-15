台灣學者黃克武指入境處拖延批工作簽證　中大歷史課程臨時換講師

中文大學歷史系有課程臨時更換講師，據曾數次來港的台灣歷史學家黃克武，因「工作簽證需時」未能及時來港，系方需要換人。黃克武向自由亞洲電台透露，香港入境處要求提交詳細履歷，及聲明曾否在中國舉辦相關課程。他質疑當局審批增設關卡，或涉政治考量。



圖為2024年黃克武於中大舉行中國歷史講座。（中大歷史系圖片）

黃克武原獲中大邀下學期教「中國近代思想與人物」

涉事課程為「中國近代史專題：中國近代思想與人物」，分13個專題探討近代中國歷史中重要的人物與思潮。黃克武目前為台灣中央研究院近代史研究所的特聘研究員，據指原獲中大歷史系邀請，在本年度下學期執教「中國近代思想與人物」。

歷史系近日向學生發通知換講師：情非得已

系方近日向選修學生發通知，稱「因工作簽證之申請需時，為免干擾同學的學習進度，徵得黃克武教授同意，該課程講師由歷史系副教授卜永堅替補。」系方指「情非得已，除向黃克武教授道歉外，也請各位同學理解。」

中大歷史系網頁顯示，「中國近代史專題：中國近代思想與人物」講師為卜永堅。（中大歷史系圖片）

黃克武：入境處上周五要求交代曾否在中國舉辦相關課程

黃克武向自由亞洲電台透露，去年10月獲中大歷史系邀請，上月中開始辦理手續，原預期4星期完成，但上周五（10日）接獲香港入境處回信，要求提供詳細工作履歷，並說明曾否在中國或其他地方舉辦相關課程或講座。

圖為2024年10月初，黃克武於中大出席中國歷史講座。（中大歷史系圖片）

黃克武曾經兩度來港任教及辦講座 2023年獲北大邀辦講座

黃克武估計，可能由於他來自台灣，香港當局擔心他或會參與政治活動，認為涉政治考量，從而影響學術文化交流。 他2017年也曾以工作簽證入境，在中大翻譯系任教半年，當時簽證過程順利。他最近一次來港為去年9月，以台胞證來港，在9月底至10月初在中大舉行3場中國歷史講座。他2023年亦曾獲北京大學人邀請舉辦講座。

黃克武專長研究中國近代思想史、翻譯史、文化史與中西文化交流。曾任台灣中研院近代史研究所所長，以及胡適紀念館主任。他畢業於台灣師範大學，在英國牛津大學取得東方研究碩士，並擁有史丹福大學博士學位。