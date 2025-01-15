水上的士｜兩航線客量前年首9個月不足3千　合併後去年飆升至11萬

本港旅遊業逐步復蘇，業界近年不斷提倡水上旅遊，甚至當啟德體育園舉辦大型活動結束時，可用作疏散人潮，一舉兩得。運輸及物流局局長陳美寶今日（15日）回覆立法會書面質詢指，政府會詳細檢視個別大型活動的人群疏散安排，並考慮碼頭的行人通達性、碼頭靠泊設施的狀況、渡輪服務班次和乘客需求等因素。

目前維港兩岸設有水上的士服務旅客，路線由尖東經灣仔及西九龍至中環，每日提供7個航班。當局資料顯示，在航線合併前的2023年首九個月，乘客量不足3,000人，去年則飆升至11.4萬人次。



運輸及物流局局長陳美寶今日書面回應立法會指，水上的士主要屬於觀光及旅遊性質，為巿民和旅客提供往來維港兩岸的休閒服務。自水上的士於2021年7月開辦，政府一直與服務營辦商緊密聯繫，檢視及加強水上的士服務。

維港水上的士2023年10月合併航線及增加班次

水上的士營辦初期只提供一條航線，由紅磡經尖東至中環，其後在2021年11月12日起，為配合西九文化區M+博物館開幕，水上的士再新增短途航線，由中環經西九龍至尖東，並在2023年1月14日起，航線再調整為尖東經灣仔及中環至西九龍。

為吸引更多旅客選用水上的士服務，營辦商在2023年10月6日起加強服務，將原來的兩條航線合併，由尖東經灣仔及西九龍至中環；同時由原來周六、周日及公眾假期提供1至2個航班，增加至每日提供7個航班。

水上的士2024全年增至乘客量11.4萬人次

根據當局提供的資料顯示，2023年期間，水上的士兩條航線的乘客量不足3,000人次，惟自10月6日合併航線並增加班次後，乘客量僅約3個月已飆升至17,958人次，其後2024全年更增至113,552人次。

陳美寶指，運輸署一直積極協助服務營辦商，與西九文化區管理局、旅發局及其他政府部門，合作推廣水上的士服務，包括在旅發局旅客諮詢中心及網站宣傳水上的士，或在灣仔及尖沙咀等遊客地區，加強指示標誌及提供相關服務資訊等。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／廖雁雄攝）

陳美寶︰鐵路及巴士更有效短時間疏散人群

設施配套方面，服務營辦商已在尖東水上的士靠泊點附近，設置售票亭，方便旅客查詢及購票。運輸署會與服務營辦商繼續密切留意運作情況，包括乘客和旅客的服務需求變化等，因應實際情況檢視及改善服務。

其他路面交通工具如鐵路及巴士，能更有效在短時間內疏散大量人群。政府會詳細檢視個別大型活動的人群疏散安排，並考慮碼頭的行人通達性、碼頭靠泊設施的狀況、渡輪服務班次和乘客需求等因素，檢視利用渡輪的實際需要。