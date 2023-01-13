水上的士西九｜1.14起開辦尖東循環西九航線　周六限定　全程$100

本港與內地首階段通關加上高鐵香港段後日1.15復運，相信會吸引不少內地客來港消費。富裕小輪有限公司今（13日）宣布，為更好地服務市民及遊客，「香港水上的士」 將於明日（14日）起推出尖東往返西九循環新航線，慶祝兩地正式通關 。



新航線增設灣仔及西九龍站

富裕小輪有限公司稱，本次新航線特別增設灣仔及西九龍站， 除了方便旅客飽覽維港景色及標誌性景點灣仔金紫荊廣場等，更引領旅客探索發掘香港多個全新的文化景點，如 M+視覺文化博物館及香港故宮文化博物館等。

每逢周六開兩班 年三十至正月十五每日提供服務

相關航線將由明日起每逢星期六於兩個時段開出，而在年三十至正月十五期間（1月21日至2月5日） 新航線將每天提供服務。航線最長航程約1小時50分鐘，往返尖東—灣仔—中環—西九—中環—灣仔—尖東的循環線，旅客可以自由選擇上落點，成人票價由港幣20至100元不等。

翻查資料，水上的士原擬設5個停泊點，即啟德、紅磡、尖沙咀、中環、西九，但至今仍未開辦全程路線，亦未有航線涉及啟德。

香港水上的士如何購票？

．旅客可親身到香港水上的士售票處購票或在電子平臺（網頁）購票

．紅磡(南)渡輪碼頭

營業時間: 星期一至日及公眾假期: 13:00-20:30

．尖東香港水上的士票務中心售票處尖沙咀一號梯台（即尖沙咀東星光大道近梅艷芳雕像）

營業時間: 星期一至日及公眾假期: 14:00-20:30