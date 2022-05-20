水上的士｜增設中環往返大澳航線 逢周日開航 來回票索價130元
撰文：黃金棋
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新冠肺炎疫情下市民無法外遊，不少人改為到訪本地不同景點，大澳則是其中一個熱門地點。
香港水上的士公布，將增設直航中環往返大澳的航線，並於5月29日起逢星期日開航，來回票價則為130元。專船會由中環九號碼頭出發，開船時間為早上9時半，單程航程時間約為90分鐘。
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香港水上的士指，直航中環往返大澳的船程逢周日開航，只設兩班船，分別是早上9時半在中環九號碼頭開出，以及下午4時15分在大澳公眾碼頭開出。票價方面，每位索價130元，大小同價；而三歲以下的嬰幼兒則免費。
該公司又表示，由中環開出船程會途經葵青貨櫃碼頭、青馬大橋、屯門黃金海岸、香港國際機場️、港珠澳大橋橋底附近等，並指視乎運氣，船程期間有機會看見中華白海豚。
乘客須在出發前預訂船票，電子憑證會寄送至電郵信箱。預訂成功後，乘客要於搭船當日在開放時間內前往中環九號碼頭，向工作人員報送上預訂人姓名及出示確認電郵兌換實體船票，而同一訂單內的船票需同時兌換。
水上的士提醒，乘客須於開航前不少於15分鐘到登船碼頭辦理換票手續，開航前五分鐘會停止辦理換票手續。如果乘客錯過航班，其所持船票將被取消，並且將不獲得任何退款或補償。
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