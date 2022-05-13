水上的士5.21重開半價吸客　西九及周日航線復開無期

水上的士於去年7月1日首航，不過只在周末開出，今年初第五波疫情爆發後更一直停航。水上的士日前於社交媒體宣布，將在5月21日復航，預計於每個周六提供「維港觀光服務」，更提供優惠票價，成人只需28元，今日更公布加開5月22及29日兩個航班。不過每逢周日及公眾假期提供的西九航線即未有公布何時恢復。



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水上的士日前公布，隨著香港的疫情疫情趨勢持續穩定，以及政府進一步放寬社交距離措施，水上的士將於5月21日重新投入服務，不過只限每個周六開出的維港遊，於晚上7時20分在紅磡開出，其後再加開5月22日及5月29日兩個周日的航班，網上暫時只能購買5月21日、22日、28日及29日的船票。

水上的士亦就此4個航班提供票價優惠，成人船票由48元減至28元，兒童或長者半價，現時5月21日及28日的航班船票已售罄。

（水上的士網頁圖片）

不過，水上的士暫時只重開周六的維港觀光服務，周日及公眾假期的維港遊航線，及去年11月才開辦的西九航線，來往中環—西九—尖東—中環的航線都未公布恢復。