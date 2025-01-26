蛇年｜港獨有蛇業式微　女蛇王扭六壬推湯包蛇羮　冀打入外國市場

各區店舖結業潮持續下，有多年歷史的傳統蛇舖行業也愈見沒落，由上世紀80年代高峰期有百多間，至今時今日網上可搜尋到的就只有20間。即將踏入蛇年，又會否令香港獨有的蛇舖行業當旺翻生呢？承傳家族經營蛇舖的女蛇王周嘉玲見證蛇業的多年興衰，她笑指「搵到食咪會多人做」，惟天冷時才多人食蛇，一年僅兩個月生意較好，夏天大多數時間都在「拍烏蠅」，開蛇舖就要「好天收埋落雨柴」，唯有改推預製湯包和蛇羹，冀能打入外國市場，傳揚本土蛇舖特色。



女蛇王周嘉玲即場示範與一條朋友所贈的球蟒「小花」互動，她指「小花」是蛇舖的親善大使。（盧翊銘攝）

中學入行劏蛇逾半世紀 曾不慎被毒蛇咬傷險喪命

周嘉玲繼承家族經營的「蛇王協」，位於深水埗鴨寮街，是一間躲在排檔後的小店，很容易一不留神就錯過了這間老字號。1965年起，「蛇王協」已在深水埗札根，而周嘉玲就由中學時期開始在舖內幫手，一手捉蛇、拔毒牙的技藝日漸精湛，漸漸為人認識而被稱為「女蛇王」，不過她說行內人多數稱她為「蛇女」。

周嘉玲以往經常出動，為警方等政府部門捉蛇，其中一次捉蛇上了報紙，標題是「亞洲第一雄毒蛇 不敵香港女蛇王」。她亦不只一次在銀幕前表演，如《歡樂今宵》等節目都有過她的身影。「蛇女」亦即場示範，在寫有「毒蛇」字眼的蛇箱內先拿出一條俗稱「飯鏟頭」的中華眼鏡蛇，那條蛇十分活躍，或者是怕人的關係，不斷挪動其啡白兩色為主的身軀，又屢次嘗試反咬周嘉玲的手。她又拿出另一條球蟒「小花」在手上擺弄，又指小花是親善大使。

「蛇女」周嘉玲有過不少為警方等政府部門捉蛇的經驗，其中一次就上了報紙，標題是「亞洲第一雄毒蛇 不敵香港女蛇王」。（盧翊銘攝）

雖然其一雙毒牙已被拔去，但被咬一口相信仍會疼痛。周嘉玲分享捉蛇心得，最緊要就是要小心，即使有50多年經驗，亦不能掉以輕心。她記得有一次因來貨錯了，蛇舖來了一條五步蛇。在餵蛇喝水時，周嘉玲的手不慎被牠咬了一口，傷口處隨後腫得如白鴿般大，嚴重得她的母親通知親友準備來見她最後一面。可幸「蛇女」最後無事，她倖然道，如被毒蛇所咬，若性命得保，亦免不了要截肢。

周嘉玲入行時，蛇舖大行其道，當年有很多勞動階層吃蛇羮暖身進補，所以被稱為平民補品的蛇羹有不少捧場客。但隨着經濟等大環境影響，曾經風光一時的蛇舖悄悄地退出大眾視線，由上世紀80年代高峰期有百多間，至現時網上可搜尋到的只有約20間蛇舖。

蛇舖是香港獨市生意 惟受時節所限「當造」期短

記者採訪當日，「蛇王協」客似雲來，可見蛇羹仍有市場，但周嘉玲指一到夏天就變得冷清，又笑說夏天時，她經常在舖內「拍烏蠅」。她續指一年中只有兩個月天氣較冷時，蛇舖生意才會比較好，但香港的冬天也很短。除了「當造」季節短，另一個蛇舖要面對的困難，就是沒有人入行。

「講真一句，搵到食個個都入行，蛇舖多過米舖啦」，周嘉玲說出沒有人入行的最主要原因。她分享蛇舖現時的生意額，比喻冬天可能可以一天賺100元，但天熱時可能一天只有10元生意。「蛇女」不禁嘆一句「有陣時連交租都未夠錢」，惟有「好天收埋落雨柴」。那麼蛇舖還有生存空間嗎？

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周嘉玲認為，蛇舖是香港的獨有特色，在內地或台灣要吃得到蛇羹，不會像在香港一樣方便，如在粥店吃粥般，一坐下便有蛇羹吃；而且蛇舖自家釀的蛇酒更是非物質文化遺產。周嘉玲又說，蛇在李時珍的藥典中佔有一席位，有皮膚、氣管敏感等煩惱的人，都可吃蛇滋補。

她稱，現在很多年輕人都會來吃蛇，例如有不少內地客來港旅行時，也想嘗嘗港式風味，「因為佢哋喺國內唔係食蛇羹，只係將一條蛇斬開一碌碌，然後攞嚟打邊爐，蛇羹呢件事喺香港基本上係獨市。」她指製作蛇羮要花太多功夫，沒有人會想做，而且拆蛇肉來做蛇羮成本高，「一斤重嘅蛇，只係用到兩、三成肉，有七成都係用唔到嘅」。

儘館蛇業式微，周嘉玲都想盡辦法與時並進，除了開拓網店生意，在網上賣滋補湯包及蛇羮，亦與本地團體合作辦導賞團參觀蛇舖。她表示在疫情時有推出湯包及蛇羮，拿去實驗室驗過後發現蛇羮十分健康。對於未來的展望，周嘉玲希望未來可以衝出國際，而蛇舖的親善大使小花，可以為旅客帶來驚喜，及一個難忘的旅程記憶。

在普通人眼中，蛇的形象都是負面居多，與蛇共事半世紀的周嘉玲，就打趣地說蛇是她的老闆，又以「可愛」來形容。在周嘉玲眼中，蛇亦有生存權利，只要大家互不侵犯其實便可相安無事，她亦不會憎恨蛇，劏蛇亦只是為了工作。至於何時會退休？「蛇女」覺得能做到一百歲是幸福的，人退休後反應會變慢，那倒不如將工作當作是一種運動，同時享受人生。