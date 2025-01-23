蛇年辦年貨對倒｜荃灣瓜子大王無人龍　上水內地客掃一篋藍罐曲奇

【農曆新年送禮／蛇年2025／年貨】還有不足10日便到大年初一（29日），不少市民都準備買年花、辦年貨，不過受市道影響，願意大灑錢財辦年貨的市民似乎佔少數。在荃灣有70多年歷史的「上海陸金記瓜子大王」，以往都有辦年貨的市民在門外大排長龍，今年卻不見人龍，員工表示今年銷情與以往相差很大，除沒有人排龍外，顧客亦買少了年貨，認為經濟不景下亦難免。

另一邊廂，上水近日內地旅客人數有上升趨勢，以往俗稱「水貨街」的新康街等範圍，多了拉着行李篋的內地旅客，他們主要來購買藥物或美妝產品；臨近新年，亦有內地旅客來辦年貨，張小姐就買了10多盒丹麥藍罐曲奇，又指正在煩惱如何帶回去。



在荃灣有70多年歷史的「上海陸金記瓜子大王」以往都有辦年貨的市民在門外大排長龍，今年年廿三（1月22日）早上11時卻不見人龍。（吳美松攝）

「上海陸金記瓜子大王」無人龍 店員：生意差了很多

記者周三（22日）早上11時左右到荃灣大河道「上海陸金記瓜子大王」視察，與往年不同，陸金記門外沒有大排長龍的景象，不過仍有客人前來光顧，一小時內約有20多人來買瓜子等賀年食品。

陸金記店員陳小姐說，往年這個時候店外早已排起長長的人龍，形容生意差了很多。她認為原因是整體經濟環境不佳，加上部份港人習慣了北上消費，而他們的客人幾乎全是本地客。陳小姐又提到，今年客人普遍買少了貨，以往可能花2,000多元，今年可能只花1,000元至1,200元。

老顧客：買年貨不會「縮水」 會留港消費

被問到有沒有加價，陳小姐指現時本港經濟欠佳，「大家都咁困難」，所以店內貨品都維持舊價，同時亦為留住老顧客。按記者觀察，陸金記並非完全沒有客人，但只斷斷續續有一、兩個客人上門，他們主要買的是瓜子，間中有客人比較「大手筆」買多一些年貨。

吳先生說光顧了陸金記十多年，雖然整體經濟不景，買年貨時亦不會「縮水」，「一年一次點都要」，又指會留港消費。

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上水內地拖篋客再度活躍 內地客：香港貨令人更有信心

記者同日下午轉到上水、俗稱「水貨街」的新康街一帶視察，發現多了內地旅客拉着行李篋在不同美妝店之間遊走，四處張羅購入心儀貨品，記者就見到有內地旅客在橫巷將「戰利品」收進行李篋。街上雖仍有舖位招租，但整體氣氛算得上熱鬧，不少藥房、美妝店亦有售賣金莎朱古力、藍罐曲奇等應節食品。

亦有內地旅客來辦年貨，楊先生從深圳過來，買了一些嘉頓利是糖、兩盒金莎朱古力，以及兩罐奶粉。他指每年也會來港辦年貨，因為有些貨物在香港買比在內地買更划算，而且香港貨令人更有信心。他說內地即使有些貨物較便宜，但沒有信心保證，而「一簽多行」措施恢復後，更是方便了他們來港購物。

楊先生從深圳過來，買了一些嘉頓利是糖、兩盒金莎朱古力，以及兩罐奶粉，他指香港貨令人更有信心。（馬楚烽攝）

內地客買10多盒丹麥藍罐曲奇後煩惱如何帶回去

內地旅客張小姐在大型超市買了一袋藥油及10多盒丹麥藍罐曲奇，她表示不方便評論經濟環境，又指有些藥在內地買不到，所以來香港買。至於買這麼多盒曲奇是要帶回鄉送給親友，一會兒後又指自已是來買貨，正煩惱如何將該些曲奇帶回內地。

內地旅客張小姐在大型超市買了一袋藥油及10多盒丹麥藍罐曲奇，她表示買這麼多盒曲奇是要帶回鄉送給親友，一會兒後又指自已是來買貨。（馬楚烽攝）