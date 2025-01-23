蛇年農曆新年｜恒地贊助首辦新年清真盆菜宴　500非華裔促進共融

農曆新年前夕，恒基地產為促進種族共融，支持香港社區網絡及油尖警區舉辧首個「跨文化交流迎春接福Halal盆菜宴」，邀請接近500名非華裔人士享用特色盆菜，讓他們體驗香港獨特的盆菜文化，感受濃厚的節日氣氛。



清真餐廳提供無豬肉盆菜

為尊重少數族裔，是次活動共提供「一桌二盆」，由清真餐廳烹煮不含豬肉的專屬「中式盆菜」及「清真羊肉手抓飯盆菜」。除了盆菜，活動有不同國家的小朋友和青少年表演民族舞蹈，並進行民族服時裝表演比賽，促進不同種族交流和聯繫，支持少數族裔人士融入社區。

首次參加盆菜宴的舞蹈表演者稱，今次活動讓他體驗到中國農曆新年氣氛，更認識到不同傳統食物的名稱及寓意。

「寶石計劃」督察樂見推廣穆斯林文化

透過「寶石計劃」成為督察的范孝賢（Balal Zaffar）認為，計劃讓他更容易融入社會，助他克服語言障礙，很高興能透過盆菜宴活動，讓更多人認識穆斯林飲食文化。

恒基兆業地產執行董事兼香港社區網絡會長孫國林先生、義務工作發展局彭韻僖主席，以及西九龍總區副指揮官譚雅靜總警司等出席啟動禮。