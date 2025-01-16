馬會投注產品執行總監突辭職　外媒：轉任澳洲Tabcorb首席博彩官

賽馬會投注產品執行總監范梓文（Michael Fitzsimons）昨日傍晚突然提出請辭，以另覓新發展。有外媒報道，澳洲博彩公司Tabcorb確認范梓文已被任命為首席博彩官，將於幾個月內上任。



賽馬會投注產品執行總監范梓文（Michael Fitzsimons）請辭，結束四年賓主關係。（馬會圖片)

據外媒報道，過去兩週一直有傳范梓文將被澳洲博彩公司Tabcorb任命，Tabcorb周四上午向澳洲證券交易所（ASX）證實，已任命范梓文為首席博彩官（Chief Wagering Officer），並於幾個月內上任。

去年9月上任的Tacorb行政總裁Gillon McLachlan在聲明中表示，范梓文是世上最受歡迎的博彩領導主管之一，為Tacorb帶來豐富的全球體育博彩經驗。他指，范梓文在國際體育博彩、交易和博彩方面有深入的知識，形容他是罕見的人才，了解數字和零售投注，並且是世上少數能連繫兩者來開發投注產品的人。

Tacorb早前虧損14億澳元，去年9月初股價一度跌至低點，新任行政總裁Gillon McLachlan正進行公司重組。外媒指，范梓文任命消息公布後，Tacorb股價所有回升。

馬會昨（15日）表示，將擬定周詳的方案，確保投注產品處的工作順利過渡。范梓文於2021年2月加入馬會，擔任投注交易總監，負責帶領足球投注交易部門，以及促進馬會的體育博彩業務增長。馬會2022年7月22日公布，晉升他為投注產品執行總監，9月1日起生效。范梓文成為馬會管理委員會成員，並直接向行政總裁應家柏匯報。馬會表示，將擬定周詳的方案，確保投注產品處的工作順利過渡。