施政報告2024｜馬會撥捐3億元　支持民青局兩項青年發展計劃

行政長官李家超周三（16日）發表任內第三份《施政報告》，馬會歡迎當中提出的最新青年發展措施。馬會慈善信託基金宣布審批撥捐3億港元，支持民政及青年事務局兩項計劃，包括設立青年生涯規劃活動特別資助計劃，將「賽馬會鼓掌．創你程計劃」（CLAP@JC）經實證有效的介入手法及工具主流化；以及支持柴灣青年廣場的翻新工程，打造成為青年人聚腳新地標。



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設特別資助計劃 以國際化標準助生涯規劃

今次捐款的主要內容，包括審批撥捐1.5億元設立特別資助計劃，擴大對學生生涯發展的支持。民青局將與馬會慈善信託基金合作，將CLAP@JC的重點內容，包括香港生涯發展自評基準©、CV360®及青年生涯發展能力評估工具等，透過資助計劃向社福機構提供，用於為學生提供高質的生涯發展服務。

計劃冀惠及超過120,000名學生，並讓超過20個社福機構和400所學校的生涯發展基準主流化，以達致國際標準。

馬會慈善信託基金審批撥捐1.5億元，支持翻新青年廣場的Y展覽平台及四樓。圖為青年廣場。（資料圖片）

局部翻新青年廣場 並提供3年活動資助

另外，馬會慈善信託基金審批撥捐1.5億元，支持翻新青年廣場的Y展覽平台及四樓，並提供3年的活動資助，與青年人共創推出多元化、以青年為本的活動，打造成為青年聚腳的新地標，預計能惠及超過20萬名青年。

而為慶祝馬會成立140週年，馬會慈善信託基金預算撥款合共14億港元，捐助5項青年發展計劃，除上述兩項已審批的青年發展項目，其他3個項目內容包括：協助青年向上流；為喪親或缺乏法定監護人照顧的兒童及青少年提供正向軌跡發展基金；以及翻新營地，具體細節將適時公佈。