旅發局帶百名亞洲金融論壇嘉賓夜遊香港　奧國商人求籤祈富貴榮華

一連兩日的第18屆亞洲金融論壇（AFF）日前在香港順利舉行，共有3600位環球金融、商界領袖參與。香港旅遊發展局亦一連三日（13日至15日）為其中約100名嘉賓安排兩大主題行程遊覽，體驗地道文化。來自奧地利的Felix Katterl是卡塔爾商業諮詢服務企業Soutien Group的合伙人，今次是他首度來港，在旅發局安排下在文武廟求籤和貼金箔祈福，他祈求身體健康、富貴榮華和世界和平，認為香港傳統習俗很引人入勝，又指已急不及待想攜同家人再次訪港，亦會推薦其他人到香港旅遊。



旅發局一連三天（1月13日至15日）為約一百名出席第18屆亞洲金融論壇的嘉賓，安排兩大主題行程遊覽。（旅發局）

旅發局在AFF會議後，帶領約100名嘉賓在會議後，走訪本港多個必到景點和深入探索「舊城中環」體驗地道文化。參加體驗的包括世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅夫教授、家族辦公室企業Advance及Fingerboard家族辦公室首席投資官黃蓓女士、Hypercard美國運通行政總裁兼聯合創辦人Marc Baghadjian 先生等訪港嘉賓。

在13日及14日AFF日間議程完結後，旅發局安排與部份會上嘉賓夜遊香港，感受「稱譽全球的經典夜間魅力」。其中林毅夫教授、黃蓓女士以及Marc Baghadjian 先生，在周二晚上跟約50名嘉賓乘坐傳統中式帆船張保仔號，在維港上碰杯暢飲。

首次體驗維港海上遊的Marc Baghadjian先生對優美的夜景表示讚嘆，認為這映襯着香港的活力。他說平日只閉門專注談生意，不會留意香港原來如此美麗；漫遊海上同時欣賞高樓景色，就像看到這座城市美麗的夢想。Marc Baghadjian又形容香港融匯中外的獨特性，匯聚大量來自不同地方的金融和商業人士，讓他今次訪港亦能擴闊朋友圈。他亦希望將業務拓展來港，發掘機遇。

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另一批約40名嘉賓則在周一晚上乘坐第六代山頂纜車登上太平山頂，沿途透過全景玻璃窗，感受被自然環抱以及欣賞天際線，之後前往凌霄閣觀景台飽覽香港繁華都市夜景。世界國際金融中心聯盟(WAIFC)董事總經理畢譽衡博士10年前曾遊覽山頂，他表示十分喜歡從遠處看到山頂車站燈火通明、色彩繽紛，認為山頂的夜景非常美麗。他形容今趟重訪香港是美好的體驗，又指參與亞洲金融論壇能啟發思維，而山頂之旅則令他大飽眼福，令人興奮。他們亦到訪以舊香港為主題的體驗館，同時被館內的港式士多、懷舊零食和玩意等吸引，紛紛打卡留念。

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AFF結束後，部份嘉賓繼續逗留本港，他們昨天（15日）在旅發局嚮導下，展開「舊城中環文化古蹟之旅」。他們一行約20人首先到訪本港最歷史悠久之一的上環文武廟，親手貼金箔和體驗華人祈福習俗；之後前往中環大館，在導遊介紹下深入了解這座見證本港百多年執法、司法和懲教歷史的建築群，現今變成歷史文物和當代藝術共融的文藝地標。

Felix Katterl在行程中一嘗在文武廟求籤和貼金箔祈福，他祈求身體健康、富貴榮華和世界和平。他又認為這些傳統習俗很引人入勝，與其家鄉奧地利非常不同，因此希望接觸民間文化，觀察本地人的日常生活。到訪大館亦令他對香港的文化古蹟有更多的了解，Felix Katterl說大館的活化發展十分優秀，現在有餐廳、酒吧等設施；當再踏足建築物內部，則別有洞天，大館的歷史古蹟，如監獄牢房，得到了很完善的保育。他會繼續留港數日，與本港客戶洽談生意，望為公司開拓新市場，又笑言急不及待攜同家人再次訪港，亦會推薦其他人到香港旅遊。

來自奧地利的Felix Katterl是卡塔爾商業諮詢服務企業Soutien Group的合伙人，今次是他首度來港，在旅發局安排下在文武廟求籤和貼金箔祈福，他祈求身體健康、富貴榮華和世界和平。（旅發局）

旅發局表示，會繼續爭取更多國際大型會議及展覽活動來港舉行，鞏固香港「國際會展之都」的地位，從而帶動會展旅遊及相關行業，同時提升會展旅客的商旅體驗，製造「正面曝光」和口碑。