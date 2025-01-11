新春花車巡遊｜旅發局：觀眾席門票售罄　市民可沿巡遊路線觀賞

旅發局今日（11日）宣布，蛇年大年初一（29日）晚上在尖沙咀舉行的國泰新春國際匯演之夜，觀眾席門票已全部售罄，感謝市民旅客踴躍支持，未購票人士可沿巡遊路線兩旁，或透過旅發局社交平台及電視台觀賞現場直播。



韓國女團Kep1er將在花車巡演2025登場。（ig：official.kep1er）

今年將有14個國家地區、合共55個團體參與，包括韓國女團Kep1er及泰國男團LYKN。他指今年匯演有9個花車，包括近日大熱的熊貓，將聯同香港特色美食奶茶等驚喜登場。當晚下午6時的花車巡遊前，將有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛。

首輛花車將於晚上8時15分從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，以香港喜來登酒店外為終點。

巡遊隊伍將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，以香港喜來登酒店外為終點。（旅發局提供）

警方於活動舉行前約2至3小時將實施封路措施，市民旅客可留意當日發放的最新官方資訊。

巡遊隊伍將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，以香港喜來登酒店外為終點。（旅發局提供）

▼2024年2月10日 新春花車匯演2024上演▼

