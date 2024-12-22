旅發局促成百勝中國在港辦經理年會　逾萬員工訪港山頂賞夜景打卡

旅發局成功促成《財富》世界500強企業「百勝中國」，於本月中首次來港舉辦「百勝中國餐廳經理年會」，集團共逾1.1萬名餐廳管理人士訪港，除了參與企業會議外，他們亦有在本港旅遊，包括到主題樂園遊玩、並到太平山觀賞夜景等。



《財富》世界500強企業「百勝中國」於本月15至18日在亞洲國際博覽館舉辦一年一度的「百勝中國餐廳經理年會」，是該活動首次選址香港。（旅發局提供）

《財富》世界500強企業「百勝中國」於本月15至18日在亞洲國際博覽館舉辦一年一度的「百勝中國餐廳經理年會」，是該活動首次選址香港，集團共超過11,000名來自全國各地的餐廳管理菁英訪港參與年會。

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除了參與年會外，他們亦遊覽了香港多個著名景點，包括到訪太平山觀賞夜景、到迪士尼樂園、海洋公園遊玩，亦有人到了油尖旺一帶，在星光大道欣賞維港景色，及到油麻地警署等「打卡」。

有首次來港的餐廳經理表示，喜歡去太平山頂、維多利亞港，又表示希望未來可以帶家人一起重遊；亦有餐廳經理大讚維多利亞港的夜景璀璨迷人。

旅發局近來加強推廣企業會議及獎勵旅遊，今次活動便是由該局促成。總幹事程鼎一指，百勝中國選擇香港舉辦集團年度員工盛會，充分彰顯香港作為會獎旅遊理想目的地之地位。他又指，非常歡迎百勝中國一眾餐飲管理菁英蒞臨香港，親身體驗和感受香港的不同文化和魅力。旅發局會繼續致力推動香港會獎旅遊，為不同訪港會獎團隊推介及制定豐富行程。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，香港是她的第二故鄉，也是效率超卓、充滿活力與人情味的城市，更是薈萃了中西文化及國際化的美食天堂，期待員工們能藉此機會深入探索香港，體驗這裏豐富的旅遊樂趣，以及嘗試特色美食。