退役「九廣通」雙層列車1.23起紅磡站可參觀　原有直通車月台上車

位於港鐵紅磡站的「站見」鐵路展，下周四（23日）起增設已退役的「九廣通」雙層列車，市民可以在原有直通車月台登上列車，並觀賞「九廣通Ktt」服務員的制服配飾、列車模型等相關展品。港鐵表示，「站見」展期將延長至本年底。



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「站見」鐵路展去年4月起開放，港鐵表示，展期將延長至本年底，市民可預約免費入場參觀。展覽現時展出「黃頭」、「烏蠅頭」及「杜利華號」三列退役列車，下周四（23日）將增設已退役的「九廣通」。

「九廣通」為全港首列雙層列車，車廂內布局參考了飛機艙。（港鐵提供）

「九廣通」為全港首列雙層列車，車身以綠、藍、白色為主，保留了兩鐵合併前九廣鐵路「KTT」的標誌，而車廂內布局參考了飛機艙。其中兩卡車廂及機車在紅磡站內原有的直通車站月台展出，市民可登上列車，參觀車廂內設施，以及「九廣通Ktt」服務員的制服配飾、列車模型等相關展品。

「九廣通」在1998年投入服務，由紅磡來往廣州和東莞，原與東鐵綫共用香港段路軌，直至2020年疫情期間停止服務，由高鐵接棒。

運輸及物流局局長陳美寶表示，港鐵展覽在內地社交平台爆紅，認為香港的交通運輸基建是吸引旅客的「本錢」，要發掘更多本港存在已久的珍貴資產。她指，高鐵在2018年開通後，至今由西九龍站直達的車站有93個，希望市民多使用高鐵到內地，及帶內地親友來港旅遊。

港鐵表示，截至去年底，「站見」鐵路展共錄超過7萬參觀人次。