消息：港鐵研不同融資方案應對新鐵路工程　議員倡公私營合作分擔

據了解，港鐵未來10年投資至少1,600億元於多項新鐵路工程，或推出「組合拳」模式的融資方案，研究發行債券、出售或抵押套現商場等，解決現金流問題。

實政圓桌立法會議員田北辰建議，政府循公私營合作模式分擔，土木工程由政府負責，鐵路工程如列車、信號系統等部分則由港鐵負責，料可減輕港鐵的可承擔費用。香港新方向立法會議員張欣宇同樣認為，港鐵投資總額過大，若債務情況影響港鐵的財政可持續性，便會影響票價機制。



消息指港鐵未來10年新鐵路工程涉款逾1,650億元。（黃浩謙攝）

消息：未來10年新鐵路工程涉款逾1,650億元

消息指，港鐵今年有一次性物業收入入帳，3月公布的業績可能錄得盈餘，不過業務收入仍未「復常」，票務收入只回復至疫情前九成，港鐵商場面積增加但收入水平維持。

據了解，港鐵2023至2027年投入650億元更新及保養鐵路資產。2027至2034年預計投資達1,000億元興建新鐵路項目，包括洪水橋站、屯門南延線、小濠灣站、東涌線延線等。如果計及北環線及南港島線西段，新鐵路投資額或超過2,000億元。

港鐵現時市值約1700億元，即是未來10年的投資額與港鐵現時規模相約。消息人士表示，以港鐵的現金流收入，難以應付龐大的投資計劃，需要尋找融資渠道。

消息指港鐵研究出售或抵押商場，圖為港鐵旗下的德福廣場。（資料圖片）

研究發行債券、出售或抵押商場解決現金流

收入減少但未來開支大增，消息指港鐵為解決現金流問題，正研究發行30年長期債券、出售旗下商場等物業，或者向銀行抵押套現。

田北辰表示，預計新鐵路投資額遠超過2000億元，若計及造價約300億的南港島線西段，以及造價預估1700億的交椅洲人工島第五條跨海鐵路，累計投資額或高達4600億。政府目前已將市值1000億土地作為補貼給予港鐵，資助其發展鐵路項目，意味港鐵仍需承擔約3000億項目。

田北辰認為港鐵作為市值1700億的公司，「完全無能力」透過發行債券、出售或抵押套現商場等方法籌集資金。他說，現在本港市道低迷，形容「買起個商場再送畀人都冇人要」，又引述數據指去年11月零售業消貨額的臨時估值為317億，比2023年同期下跌7.3%。

消息指港鐵研究出售或抵押商場。（資料圖片）

議員倡土木工程由政府承擔 港鐵負責鐵路工程如信號系統、列車等

田北辰提倡公私營合作模式，建議土木工程由政府負責，鐵路工程如列車、信號系統等部分則由港鐵負責。他說，土木工程部份屬工務工程，毋需額外審批，亦能駕輕就熟。他建議政府與港鐵的比例為7：3，屆時政府舉債2100億，港鐵則舉債900億，減輕其負擔。他續指，目前港鐵在其他地方如上海、倫敦等正沿用類似模式，並相信透過政府招標可引入競爭，亦降低成本。

對於車費會否受影響，香港新方向立法會議員張欣宇表示，港鐵債務情況和財政收入不掛鈎，技術上不會受影響。不過，若債務情況影響港鐵的財政可持續性，便會影響票價機制。他認為，現時港鐵投資總額過大，投資者或擔心工程不能收回成本，此舉會影響港鐵財務健康，亦有機會影響派息。他說，目前單靠發債無法解決問題，建議將工務工程如建橋和隧道等交由政府負責，港鐵則集中做鐵路業務，令其可承擔費用變得可行。