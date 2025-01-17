泰國男子非法進口72隻瀕危鸚鵡蛋判監39個月　漁護署：價值120萬

漁農自然護理署今日（17日）公布，一名從非洲飛抵香港的泰國籍男子，在保温袋內藏72隻瀕危鸚鵡蛋，違反《保護瀕危動植物物種條例》罪名成立，今日被判處監禁39個月。署方指該批瀕危鸚鵡蛋價值約120萬元，即平均一隻值約1.67萬元。



一名泰國藉男子因非法進口72隻瀕危鸚鵡蛋罪成判監39個月。圖為檢獲的瀕危鸚鵡蛋。（政府新聞處圖片)

72隻蛋藏保温袋 犯人訛稱不屬瀕危雞尾鸚鵡蛋

漁護署發言人表示，該名35歲男旅客去年1月25日從南非經埃塞俄比亞飛抵本港，於入境時遭海關人員截查，並在其手提行李內發現一個連接兩個移動電源的保温袋內藏72隻蛋。該男子報稱該批蛋為雞尾鸚鵡蛋，不屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》列明物種。

漁護署化驗屬軍金剛鸚鵡和灰鸚鵡等

漁護署人員其後到場進行檢驗，懷疑該批蛋屬《公約》列明鸚鵡物種，隨即檢取該批蛋作進一步調查。經化驗後，確認該批蛋全為《公約》列明的瀕危鸚鵡物種，受《條例》管制，包括43隻屬《公約》附錄I物種的軍金剛鸚鵡和灰鸚鵡，以及29隻屬《公約》附錄II物種的白額亞馬遜鸚哥、藍黃金剛鸚鵡、栗額金剛鸚鵡和紅肩金剛鸚鵡，價值約120萬元。

漁護署遂以非法進口瀕危物種檢控該男子，今日在區域法院被裁定罪名成立，被判監禁39個月。

一名泰國藉男子因非法進口72隻瀕危鸚鵡蛋罪成判監39個月。圖為檢獲的瀕危鸚鵡蛋。（政府新聞處圖片)

僅4個鸚鵡物種無被列入《公約》

漁護署表示，鸚鵡種群因非法貿易相關的野外盜獵而大幅減少。除四個物種以外，所有鸚鵡物種均已被列入《公約》附錄。在本港，其國際貿易和本地管有均受《條例》規管。任何人士如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

發言人表示，犯人試圖虛報物種名稱以逃避規管，漁護署會因應情況利用科技協助檢驗，呼籲市民切勿以身試法，署方會繼續與海關緊密合作，打擊涉及瀕危物種的違法行為。