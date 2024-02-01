無業父爭執時將女兒鸚鵡拍落地　官接納非刻意襲擊　判社會服務令

無業父親疑因單位業權問題，與女兒在屋內發生爭執，期間女兒飼養的鸚鵡飛向他，並落在其頭上，父親感到煩擾，將鸚鵡拍落地上，令到鸚鵡頭尾受傷兼流鼻血，女兒報警處理，父親因而被控虐畜罪。他早前認罪，案件今（1日）在觀塘裁判法院判刑，裁判官考慮到事件是在被告與女兒爭執時發生，非刻意追着鸚鵡襲擊牠，判他140小時社會服務令，並籲他珍惜機會。



被告陳利進在觀塘法院承認虐畜判社會服務令140小時．(資料圖片)

被告陳利進（56歲）報稱無業，被控於2023年10月24日，在將軍澳寶琳邨某單位，殘酷地惡待或因胡亂或不合理地作出作為，導致一隻白色鸚鵡受到不必要的痛苦，即拍打上述鸚鵡令其跌在地上，致其頭部及尾部受傷。

爭執時鸚鵡飛到被告頭上

案情指，被告女兒在涉案單位養了3隻鸚鵡，並容許鸚鵡在屋內自由飛翔。案發當日，被告與女兒因單位業權爭執，其中一隻白色鸚鵡飛向被告，並停留在他的頭上。被告感到煩擾，遂將鸚鵡拍落地上，致牠頭尾受傷及流鼻血。被告女兒報警處理，由於當時家人都在房間睡覺，沒有目睹事件經過。被告警誡下承認犯案，鸚鵡經獸醫治療後亦已康復。

案件編號：KTCC55/2024