醉男徒手摙死女友鸚鵡囚3.5月　面臨分手兼患焦慮症　求減刑被拒

醉酒男涉扼斃同居女友的鸚鵡，在裁判法院認殘酷對待動物罪後被判囚3個月2星期，他認為判刑太重，申請保釋在高等法院就刑期提出上訴。他早前向法庭稱，他事後患上焦慮症，女友又提出分手，希望能改判非拘留刑罰，法官今（4日）頒判辭，指醉男將鸚鵡活生生扼死，過程必然使用極端和過度武力，原審判刑只屬中下程度，駁回上訴並要他即時服刑。



上訴人葉燿鋒，38歲。他被控於去年3月4日，在大埔逸瓏灣某室殘酷地打一隻鸚鵡，導致該鸚鵡承受不必要的痛苦。

被告葉燿鋒摙死鸚鵡被判囚3.5月認為過重，高院提上訴被駁回。

向女友直認飲醉咗摙死佢

案情指，葉的同居女友於案發日早上發現鸚鵡不知所蹤，其後在垃圾桶內發現鸚鵡的屍體。她致電葉，葉回應說：「我飲咗酒，我唔開心攞咗佢出嚟摙死咗佢。」他稱事後感後悔。

驗屍報告指鸚鵡側身及右頸失去羽毛，口腔及鼻腔，以至全身大部份皮膚出血，頸項連接脊椎受傷，且有肋骨骨裂，創傷令其肺出血而致命。

推論用極端武力合乎常理

葉上訴時提出多項理據，包括原審裁判官錯誤裁定他使用極端武力。高等法官卻指，原審裁判官認為葉能徒手令一隻鸚鵡死亡，必然使用極端武力，此推論合乎常理。法官亦看過相關照片，指葉要將鸚鵡扼死，便要用力並持續地緊扼其頸部一段時間，才會令牠窒息死亡，過程中必然使用極端和過度的武力。

原審判刑只屬中下程度

此外，葉亦稱他事後患上焦慮症和恐懼症，女友向他提出分手。法官強調，葉面對即時監禁而產生焦慮，是正常不過，屬咎由自取，不構成有效求情理由，又指此類殘忍行為令人厭惡，法庭不會容忍，判社會服務令或緩刑未能對社會大眾傳遞該訊息。本案的判刑只屬中下程度，非明顯過重，因此駁回其上訴。

案件編號: HCMA434/2022