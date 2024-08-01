禁餵野鴿｜月內6宗鸚鵡熱1危殆　有患者家居附近有鴿蹤　曾觸雀糞

衞生防護中心在6月中到7月中錄得6宗鸚鵡熱個案，患者散布港九新界不同區域，包括深水埗、九龍城、葵青、北角、沙田及觀塘。其中兩名患者家居附近或每日到訪的公園有見到鴿，另有一宗曾徒手接觸掉在衫上的雀糞；全部個案都是長期病患者，年齡介乎61至75歲。衞生防護中心稱，鸚鵡熱通常不能透過人傳人方式傳播，所有個案的同住者都沒有病徵。



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全部患者有長期病患 現氣喘發燒 3宗須入深切治療部

首宗個案為一名居於深水埗的73歲退休男士，他在6月2日出現咳嗽及氣喘，9日因病情惡化入住公立醫院，一度因無法自己呼吸而要入住深切治療部，現已轉回普通病房。他在11日染到對鸚鵡熱衣原體呈陽性，潛伏期曾到澳門及珠海外遊，但表示期間沒接觸雀鳥或雀糞，惟住宅附近有鴿出沒。

第二宗個案是72歲居於九龍城的兼職清潔工人，她在16號出現頭痛、發燒等徵狀，翌日因病情惡化住院，並入住深切治療部，情況仍然危殆。她沒有外遊記錄，亦報稱未曾與雀鳥接觸。

另一宗於15日發病的70歲退休男士居於北角，一度需要插喉呼吸，情況仍然嚴重。他於潛伏期曾到泰國旅遊，稱不曾與雀鳥接觸。

長沙灣港鐵站A3出口的十字路口，多年來每天清晨都有上百隻野鴿聚集。(資料圖片)

兩宗每日到訪公園有鴿 一宗曾接觸雀糞

第三及第五宗是73歲及75歲退休男士，分別居於葵青及沙田，均無外遊記錄。兩人均沒接觸雀鳥，但73歲男子表示每日到訪位於深水埗的公園有一群鴿子，而75歲男子則指他每日到訪在沙田的公園有鶴群。

最後一宗居於觀塘的61歲退休男子報稱曾徒手接觸掉落衣服上的雀糞。他在6月24日開始發燒、暈眩等，7月3日因病情惡化入院，並於7日染到鸚鵡熱衣原體。

73歲男子表示每日到訪位於深水埗的公園有一群鴿子，而75歲男子則指他每日到訪在沙田的公園有鶴群。（吳美松攝）

根據衛生防護中心資料，鸚鵡熱通常不能透過人傳人方式傳播，而是透過鳥類傳人方式，患者一般透過吸入帶病禽鳥已風乾的排泄物、呼吸分泌物或羽毛塵內的鸚鵡熱衣原體而感染。潛伏期一般為5－14天，但也可長達4星期。