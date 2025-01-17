大熊貓BB｜細佬扮「樹熊貓」又食樹葉　家姐擺甫士不怕「低炒」

海洋公園大熊貓盈盈的一對龍鳳胎已經五個月大，園方今日（17日）發布牠們的最新一輯「萌」照，可見牠們躺在草地互相依偎；帖文亦不乏牠們的「潛力圖」，包括在家姐的「低炒」照片，以及細佬的食樹葉相，玩味十足。



香港大熊貓官方專頁

在第一張照片可見，牠們躺在草地互相依偎，家姐更疑似用舌頭黏細佬。另外兩張相片則展示牠們各自在樹木旁的獨照，其中家姐未有望向鏡頭，設計對白則稱「唔望鏡頭先夠自然」； 細佬則模仿樹懶用手抓着樹木，圖片上的文字更形容牠為「樹熊貓」。

第三張相片，家姐靠在細佬耳邊，疑似向牠「講秘密」。第六張照片，家姐從後雙手抱着細佬，細佬則張開口，一臉驚訝，設計對白模仿牠說：「放手呀家姐，我Chok緊甫士架！」最後兩張圖是牠們的「潛力圖」，包括在家姐的「低炒」照片，以及細佬的食樹葉相，玩味十足。

一對龍鳳胎前日開始從育嬰室轉到展覽室熟習，四周放有樹木、石頭等。園方在帖文稱，牠們在草地探索的進度非常良好，更笑稱牠們是「被搞笑天分耽誤嘅可愛教主。」