非洲豬瘟｜一周元朗3豬場爆疫　漁護署收緊銷售前檢測陰性有效期

元朗三個持牌豬場一周內相繼爆發非洲豬瘟，環境及生態局局長謝展寰周五 （17日) 召開專題會議，與漁護署署長一同審視近日元朗3個豬場個案，商討應對方案。漁護署收緊銷售前豬隻檢測陰性結果有效期由7天至4天，以及於受感染豬場三公里範圍內的其他豬場增加檢測量，謝展寰要求漁護署每日提交報告。



環境及生態局局長謝展寰周五 （17日) 召開專題會議，商討應對持牌豬場爆發非洲豬瘟方案。（環境及生態局Facebook圖片）

漁護署上周五（10日）在元朗黃泥墩一個持牌豬場驗出非洲豬瘟後，到本周二（14日）再於在元朗逢吉鄉一持牌豬場所抽取的35個豬隻樣本中，發現至少兩個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，到本周四（16日)元朗白沙一持牌豬場所抽取的35個豬隻樣本，經檢驗後發現至少八個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

局方表示，今次非洲豬瘟的首個個案是通過漁護署現行強制死豬檢測機制主動發現的。為盡快控制是次非洲豬瘟的傳播，漁護署已即時與國際專家會面及視察相關豬場，研究病毒的傳播途徑等。

該署已加強措施，包括收緊銷售前豬隻檢測陰性結果有效期由7天至4天，以及於受感染豬場三公里範圍內的其他豬場加派檢測套裝以增加檢測量，以竭力阻斷病毒在本地豬場傳播及減低對豬農的影響。

環境及生態局局長謝展寰要求漁護署每日提交報告。（環境及生態局Facebook圖片）

局方指漁護署一直與業界保持緊密溝通，確保業界理解及恪守各項預防非洲豬瘟傳播的措施。由於非洲豬瘟病毒的潛伏期可長達19日，謝展寰要求漁護署繼續密切關注本地豬場及各項措施的落實情況，並每日提交報告。

當局表示，政府一直十分重視非洲豬瘟對本地豬農和養豬業的影響，重申非洲豬瘟並非人畜共患病，不會傳染人類、不構成食安風險，亦對本地活豬供應没有影響。