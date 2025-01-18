親人自殺身故家屬難走出悲傷　撒瑪利亞防止自殺會盼當局增支援

十年前，Samson親眼目睹患抑鬱症的太太一躍而下，最終證實不治。對於頓失摯親的人來說，撫平傷痛的路或許漫長，但其實並非孤單。香港撒瑪利亞防止自殺會自2004年設立「活出彩虹服務」，盼為自殺身故者親屬搭建平台，讓他們相互扶持。該會將10名服務使用者的心路歷程編寫成書，今日（18日）舉行《遙遠的他》新書發布會，盼提升社會對自殺者親友的關注。



香港撒瑪利亞防止自殺會舉行《遙遠的他》新書發布會。（香港撒瑪利亞防止自殺會提供）

《遙遠的他》集結10位自殺身故者親屬心路歷程

香港撒瑪利亞防止自殺會今日（18日）舉辦 《遙遠的他》新書發布會，講述10位同路人在面對親友自殺後逾10年的心路歷程，由香港撒瑪利亞防止自殺會與港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄教授及其團隊共同編寫。

該10名受訪者皆為香港撒瑪利亞防止自殺會專為自殺身故者親屬設立的「活出彩虹服務」使用者，他們親述身邊親友自殺離世後的心情，及後隨時間及使用服務後的心境變化。服務至今已有400多人參與。

香港撒瑪利亞防止自殺會舉行《遙遠的他》新書發布會。（香港撒瑪利亞防止自殺會提供）

盼港府增加自殺者親友支援 識別較隱蔽人士

其中一自殺者親友Samson在發布會分享經歷，並憶述10年前在家親眼目睹患有抑鬱症的太太跳樓自殺，他當時心情崩潰，且感到自責，自我封閉起來，誰都不想見。他經情緒科醫生轉介至香港撒瑪利亞防止自殺會，並參加「活出彩虹服務」小組活動，心情漸漸放鬆。

他說，單靠自己走出困擾十分困難，參加輔導、小組活動，與同路人互相支持對他有很大幫助。他稱近年自殺個案數目不少，其實很多家屬需要援助，他希望政府可以增撥更多資源投放在自殺者親友的支援服務上，並建立不同渠道支援較隱蔽的自殺者親友，讓本港相關支援服務可以進一步擴展，他亦鼓勵現時受到情緒困擾的自殺者家屬應盡快尋求幫助。

香港撒瑪利亞防止自殺會舉行《遙遠的他》新書發布會。（香港撒瑪利亞防止自殺會提供）

親友寄語「不要以親友自殺為恥」 有需要可尋求幫助

另一自殺身故者親友Wini回憶，女兒十多年第一次從三樓墮下受傷，縱然出事後Wini一直陪在女兒身邊，她最後還是自殺。面對女兒的離世，Wini以「麻木」形容當時心態，整個人不知所措，甚至想過自殺。後來她經家庭社工轉介至香港撒瑪利亞防止自殺會，便開始參與「活出彩虹服務」活動，認識不同組員，互相分享自己的故事，心情漸漸得到緩解。

Wini表示，如果更多自殺者家屬參與這些活動，或對他們的幫助更大，又寄語他們不要以親友自殺為恥，有需要就尋求幫助，不要怕被別人閒話。

作者：正進行研究 盼讓更多人了解創傷後成長的可能性

作者之一黃蔚澄教授一直進行有關自殺的研究，其中包括研究自殺對自殺者親友的影響。他說，目前正進行一項長期研究，了解那些因自殺失去親人超過十年的人現在的情況，探討他們在失去親人後的生活變化和心路歷程，讓更多人了解創傷後成長（Post-traumatic Growth）的可能性。

另有研究顯示，1名自殺者足以令他/她身邊6至30位親人或朋友帶來心靈創傷，香港每年約有1,000人自殺，即至少每年有6千至3萬多名自殺者親友受影響。香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心主任韋賽姬表示，期望政府能正視此項服務的必要性，從政策及支源方面配合，讓服務能全面覆蓋。