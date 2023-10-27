青少年求助個案升33%　撒瑪利亞防止自殺會增設危機服務專線支援

珍惜生命！開學至今發生至少6宗學童輕生個案，香港撒瑪利亞防止自殺會今日（27日）公布的調查發現，青少年求助個案字從7月起遞增，高峰期是本月的9宗，與去年同期相比升幅達33%。撒瑪利亞防止自殺會指，今起將為青少年增設危機服務專線，為期3個月，呼籲家長勿逃避，應以開放態度對待，主動尋求專業人士協助。



香港撒瑪利亞防止自殺會10月27日起將為青少年增設危機服務專線，為期3個月，（鄧康翹攝）

香港撒瑪利亞防止自殺會調查顯示，求助個案中13歲為多數，其次為15歲青少年，分別佔51宗求助個案中的17.6%及15.7%，年齡最細求助者為8歲。

自殺危機處理中心主任韋賽姬指，求助數字從7月開始遞增，高峰期在10月份達9宗。若以同期9月至10月比較，19歲以下青少年自殺求助個案由去年24宗升至35宗，升幅達33%。同時，中心設情緒支援應用程式「CHAT窿」，發現求助個案由23宗升至35宗，升幅逾52%。

曾接獲求助個案年僅4歲

韋賽姬續指，曾接獲求助個案僅4歲，並提及年齡越小的兒童若有自殺想法，或與家庭問題有關：「父母對孩子的過高期望或是不認同孩子的努力付出都會導致孩子有負面想法。」

據情緒支援聊天室「CHAT窿」調查所得，19歲或以下青少年困擾來源首5位為依次為家庭問題、精神健康、人際關係、學業及戀愛關係等問題。

學校欲追回疫前進度或添學童壓力

問及開學後學童求助個案上升原因，韋賽姬則表示，疫情後學生須回到學校上課，學童在適應上面對的壓力大：「學校可能要回復翻以前，甚至係要追返以前進度，父母可能都會畀好多額外的練習同壓力。」

籲家長勿因不懂面對而逃避 「青少年危機服務專線」由專員接聽

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國指，父母面對子女問題或會因不懂面對而去逃避，建議父母這個問題應持開放態度，留意到子女有這類問題時，可主動尋求專業人士協助。曾展國又指，為能及時協助青少年紓緩情緒，今起協會將增設「青少年危機服務專線」2389 2227，由會內危機專員接聽，為期3個月。服務時間則由星期一至五，下午6時至凌晨12時、星期六、日及公眾假期則會在上午9時至下午6時提供支援。