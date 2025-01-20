舒適堡子公司清盤聆訊 欠366員工共7300萬 案押後1.27再訊
撰文：陳曉欣
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舒適堡去年全線結業，這間開業38年的連鎖健身及美容中心，早前被多名債權人代表員工，分兩案入稟呈請舒適堡2間子公司清盤，其中一案今（20日）於高等法院提訊。債權人透露，舒適堡拖欠366名員工逾7300萬元。法官押後至1月27日再訊，與舒適堡另一子公司清盤呈請一併處理。
賣掉器材亦只值1450萬
債權人今申請即時清盤，透露舒適堡拖欠366名員工逾7300萬元，即使變賣器材亦只值1450萬，不足支付。舒適堡的代表指，由於公司數據庫崩潰及人手短缺，需時確認相關人士是否員工，申請押後清盤聆訊，另同意由臨時清盤人接管所有相關子公司，以審視是否適合清盤。
押後與另一子公司清盤案一同處理
法官陳靜芬押後聆訊至下周一（27日），屆時與Physical Beauty & Fitness Holdings Limited的清盤聆訊一併處理。
本案7名債權人區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗及任淑玲申請Physical Health Centre Hong Kong Limited清盤。另一債權人Tsui Wai Loong Leo呈請Physical Beauty & Fitness Holdings Limited清盤。兩案將於1月27日提訊。
案件編號：HCCW 629/2024
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