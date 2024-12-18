舒適堡陸毅強連沽2伙「蟹貨之王」套現　12年勁蝕過千萬　貶值4成

連鎖健身美容集團舒適堡PHYSICAL於今年9月突然結業，其創辦人陸毅強近期陸續低調放售持有物業。陸毅強夫婦最新以蝕讓價沽貨，涉及為銅鑼灣「蟹貨之王」曦巒2伙一房單位，共套現1,390萬元，呎價16,822元至17,436元。



據悉，陸氏於2012年斥資8,000萬元購入曦巒6伙單位，是次拆售當中2伙，帳面共蝕讓超過1,000萬元，每伙均大幅貶值超過4成。



市場消息指，舒適堡PHYSICAL創辦人陸毅強最新沽出2伙銅鑼灣曦巒單位，套現1,390萬元。涉及的單位包括高層E室，實用面積390平方呎，一房間隔，最新以680萬元沽出，折合呎價17,436元。圖片可見，單位裝修新净企理。

另一伙則為高層C室，實用面積428平方呎，一房連儲物室間隔，成交價720萬元、折合呎價16,822元。

↓↓銅鑼灣曦巒高層E室↓↓

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持貨12年帳面共蝕過千萬、每伙貶值4成

資料顯示，登記的業主為ALPHA SUN LIMITED 雅訊有限公司，公司董事包括陸毅強及其妻子何玉華。

陸毅強夫婦於2012年買入上述2伙單位，買入價分別為1,141.4萬元及1,266.4萬元，按最新成交價計算，單位帳面分別蝕讓461萬元及546萬元，而蝕幅則為40%及43%。即夫婦二人持貨12年，是次沽貨帳面合共蝕讓約1,007萬元，單位均貶值超過4成。

銅鑼灣曦巒。(網上圖片)

2012年大手買入6伙

銅鑼灣曦巒不時出現蝕讓成交，故被稱為「蟹貨之王」據悉，除上述單位外，陸毅強夫婦於當年曾大手購入6伙單位，斥資8,000萬元，料將陸續拆售。