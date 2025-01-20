國泰航空由美國波士頓回港客機艙內冒煙　折返機場安全降落

國泰航空一架從美國波士頓飛回香港的航機（航班CX811）今日（20日）在起飛後不久，發出7700代碼，表示「機械或技術問題」。據外電報道，飛機起飛後不久，機組人員報告機艙內出現冒煙情況，隨即停止爬升並宣布進入緊急狀態。航班其後在波士頓東海岸上空多次盤旋以釋放燃油，最終於凌晨3時31安全降落波士頓機場。



國泰航空表示，該航機起飛不久後接獲駕駛艙及機艙冒煙報告，故按既定程序折返羅根國際機場，工程人員進行詳細檢查，事件中並無乘客或機組人員受傷。



國泰航空航班CX811使用空中巴士A350-1000。（國泰航空網頁圖片）

該國泰航空航班CX811使用空中巴士A350-1000（B-LXM），原定於美國東部時間20日淩晨1時09分從波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）起飛，但因故延誤39分鐘，實際起飛時間為1時48分。

國泰航空航班CX811在波士頓東海岸上空多次盤旋以釋放燃油，其後獲准降落。（flightradar24圖片)

不過飛機起飛17分鐘後，機組人員報告機艙內出現冒煙情況，隨即停止爬升並宣布進入緊急狀態。有監控飛機事件的社交媒體用戶表示，飛行員發送了「7700」緊急代碼。航班在波士頓東海岸上空多次盤旋以釋放燃油，其後獲准降落，最終於凌晨3時31分安全降落波士頓機場。出現冒煙之說尚未得到官方證實。

緊急代碼用於飛行員與空中交通管制員之間的通信，而代碼「7700」用於表示「機械或技術問題」，而有時也用於醫療緊急情況。機場得悉後會清理跑道，以便飛機安全降落，緊急車輛已在現場待命。

國泰航空回應稱，CX811航班起飛不久後，接獲駕駛艙及機艙冒煙報告，故按既定程序折返羅根國際機場，航班已於當地時間20日凌晨3時31分，安全降落並返回停泊位，正由國泰工程人員進行詳細檢查。

國泰稱事件中並無乘客或機組人員受傷，國泰一直不時為乘客提供航班的最新資訊，以及為他們提供適切協助。國泰就事件對受影響的顧客深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。