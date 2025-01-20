馬會開源｜建議增加播放非本地賽事場次及日數一倍　諮詢後拍板

政府面對千億財赤，《香港01》早前報道，政府有意再鬆綁讓馬會轉播更多海外賽馬。博彩及獎券事務委員會今日公布，馬會向政府提出「雙加一倍」方案，將在賽馬日同步聯播的非本地賽事，由目前每個馬季25場，在今年9月起的兩個新馬季，分兩次增至55場；同時建議非本地賽馬日同步聯播日數，也由本季37日，分兩次增至70日。當局正就建議諮詢公眾。



博彩及獎券事務委員會表示，馬會現時可在每年9月1日至翌年8月31日舉辦不多於88個本地賽馬日、在本地賽馬日同步聯播25場非本地賽事（即同步聯播賽事），以及在37個非本地賽馬日同步聯播非本地賽事（即同步聯播日），並接受該等賽事的投注。

所有本地賽事的博彩活動均不得在歇暑期間（即7月17日至8月31日）進行。就同步聯播日而言，每日可同步聯播的非本地賽事場數不得多於12場。

馬會建議提高聯播非本地賽事場次及日數：

（一）每個馬季的同步聯播賽事的上限，由2025/26馬季起，由目前的25場增加至40場；及由2026/27馬季起，由40場增加至55場；及 ​

（二）每個馬季的同步聯播日的日數上限由2025/26馬季起，由目前的37日增加至53日；及由2026/27馬季起，由53日增加至70日。

博獎會表示，馬會落實有關建議前須得到民青局局長批准。該會在根據《博彩稅條例》所列明的職能就上述事宜，向民青局局長提供意見前，希望了解公眾人士的意見。公眾人士如可於2月21日或之前，以郵遞、傳真或電郵將意見書提交至博獎會秘書處。

參考前年放寬的經驗，一年增2.79億元博彩稅收，不過財赤下估計都是「有限錢」。