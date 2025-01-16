財赤下擬鬆綁海外賽馬轉播受注　籃球博彩未有「綠燈」｜政圈風聲

財赤連續三年破千億元，政圈絞盡腦汁突破困局。其中一個去年熱議的開源手段 —— 籃球博彩稅，再成為馬會謀劃力推的契機。然而，財爺上一份預算案已「落閘」表明無意開徵籃球博彩稅，免鼓勵賭風。一年過去，庫房續陷入財赤，除了檢視2元乘車優惠，政圈有聲音認為馬會都可以為滅赤貢獻。



一直未放棄籃球博彩的馬會，據悉正做市場調查評估非法外圍賭博問題，收集數據游說政府推籃球博彩，手上的「籌碼」包括保守估計每年為政府增加15億元稅收。消息指規管博彩的法定組織未討論籃球博彩，原因之一是政府認為未是時機，不過有委員透露今年內有空間提上議程。開新博彩項目爭議大須深思，且屬「遠水」之計，若要救近火，據悉政府有意再鬆綁轉播海外賽馬轉播受注，參考前年放寬的經驗，一年增2.79億元博彩稅收，惟需諮詢再決定，不過財赤下估計都是「有限錢」。



2003年實施賭波合法化，市民可合法於馬會投注。(資料圖片)

賭波合法化逾廿載 足球博彩投注額創新高

根據《賭博條例》，合法的賭博活動只有受規管的賽馬、足球博彩、六合彩，以及獲發牌的麻將館等。馬會上一次開設新博彩項目，是2003年8月1日推出的「足智彩」，意味香港賭波正式合法化。政府當時批准的理據之一，是規範賭波有助打擊非法外圍莊家，強調並不鼓吹賭博。當年有關注團體批評「打擊外圍」只屬擋箭牌，旨在吸納更多人參與賭博。

時至今天，客觀數據顯示足球博彩投注額去年達到1,603億元，按年升2.2%，創歷年新高，足球博彩佔總投注額逾半。

馬會上個財政年度總投注額雖創最高紀錄，達近3049億元，但升幅近零，屬四年來最差。（黃浩謙攝）

馬會力爭開籃球博彩 政府成主要阻力

話雖如此，馬會上個財政年度總投注額錄得近3049億元，升幅近零，屬四年來最差，博彩總收入跌逾一成至148億元，主因是年內繳付24億元「額外足球博彩稅」。馬會當時乘勢提出有需要檢視籃球博彩在非法賭博市場的數據，表明有理據支持將馬會牌照適用範圍，擴展至其他體育項目。

然而，力爭開設籃球博彩多時，未有下文。據了解，主要阻力來自政府，畢竟本港處於全力拚經濟階段，有聲音認為開設新博彩項目可能會引起社會爭議。猶記得去年三月財爺陳茂波回應開設籃球博彩時，已表明當時並非開徵新稅項時機的立場，坦言香港正處於敏感時期，稍為敏感的議題已引起社會焦慮，特指籃球博彩合法化並非正確方向，擔心影響年輕人，或令社會誤以為政府資金不足便不介意市民賭博。

陳茂波出席港台節目諮詢預算案（黃浩謙攝）

財赤契機馬會乘勢推籃球博彩 保守料每年15億元稅收

一年過去，新一份財政預算案下月發表，今年最大討論焦點是千億財赤。陳茂波日前透露思考開源措施時的原則是能者多付，減少對普羅市民的影響。政圈有聲音認為馬會都可以為滅赤貢獻，一直未放棄籃球博彩合法化的馬會，乘契機謀劃力推開新博彩項目。

據了解，馬會會做市場調查，收集數據評估非法賭博的嚴重性，以及預計可帶來的稅收。比較觸目的「籌碼」，是內部保守估計籃球博彩稅可為政府庫房每年帶來至少15億元收入，有人形容為「金雞生多幾隻蛋」。其中一個參考的數據，是警方去年中打擊「歐洲國家盃」非法賭博行動中，檢獲近7億元的投注記錄，以及超過250萬元的現金及財物。

政圈有聲音認為馬會都可以為滅赤貢獻，一直未放棄籃球博彩合法化的馬會，乘契機謀劃力推開新博彩項目。（NBA TV Facebook截圖）

未提上博彩委員會討論 料普遍持開放態度

不過，要開設新博彩項目，一般先諮詢民政及青年事務局之下規管博彩的相關委員會意見。消息指，籃球博彩並未提上委員會議程。有委員會中人評估普遍持開放態度，大多考慮到非法外圍賭博眾多以及財赤，且評估今年仍有空間可以提上議程。

亦有委員提醒，法定組織僅提供意見供當局參考，即使通過開新博彩項目，亦不代表政府照單全收。其中一個例子是前年馬會要求增播海外賽馬，民青局一度擬拒批，最終考慮到若不滿足馬迷對海外賽事的需求，可能令其轉投非法途徑。

前年馬會獲批每季在本地賽馬日同步聯播的境外賽事，由上限10場增加至25場，非本地賽馬日同步聯播的境外賽事上限，由每日9場加至12場。（資料圖片）

擬再鬆綁海外賽馬轉播受注

不過，財赤水深火熱，籃球博彩屬「遠水」，恐怕未能救近火。有知情人士評估，即使籃球博彩獲政府「開綠燈」，經諮詢、修例等可能長達兩至三年。據悉，政府有意再放寬增播海外賽馬賽事，惟需諮詢再決定。根據資料，18至21歲參與馬會同步聯播的投注者佔0.5%，超過80%的投注人士為40歲或以上，有意見認為爭議較少。

參考前年放寬的經驗，每季在本地賽馬日同步聯播的境外賽事，由上限10場增加至25場，非本地賽馬日同步聯播的境外賽事上限，由每日9場加至12場，一年可為庫房增加2.79億元博彩稅收。對於為何不增加六合彩攪珠，有知情人士笑言「賺得少」，因收益25%用作繳納政府獎券博彩稅、15%直接撥歸政府轄下的獎券基金，用以資助社會福利項目。

根據資料，18至21歲參與馬會同步聯播的投注者只佔0.5%，超過80%的投注人士為40歲或以上。（梁鵬威攝）

財赤之下，放寬海外賽馬轉播受注估計都是「有限錢」，惟是否要開徵新博彩項目值得深思。除了考慮庫房收入的進帳，亦要考慮對社會的影響。提供戒賭輔導服務的明愛展晴中心認為，籃球比賽較容易吸引年輕人關注，因有明星球員等，估計籃球博彩合法化會令社會氣氛很熾熱，越多賭博活動讓市民選擇，越多機會進入賭博世界，認為參與賭博的人口比例一定會提升。

引用陳茂波日前出席活動致辭時的比喻，制定政策如踏人力車一樣「講求平衡」，推動社會經濟加速發展的同時，要平衡不同社群的訴求，如何滅赤，考財爺智慧。