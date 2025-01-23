藍罐曲奇｜藥房商會憂假貨影響市民信心　官方：港貨只3款罐裝

【農曆新年送禮／蛇年2025／藍罐曲奇／年貨】有葵涌街坊於網上群組發文，指在葵涌邨街市的藥材舖買到疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」，該藥材舖其後將曲奇下架，又指該些曲奇是「行街貨」，由俗稱「行街」的代理「擺喺度（賣）」。港九藥房總商會張德榮表示，以往每逢農曆新年等節日，都會有「行街」來兜售賀禮等產品，比較難追查來源。他認為事件或多或少會影響市民的信心，又指商會一直有建議業界經可靠、有信譽的源頭入貨。



海關回應《香港01》指，暫未接獲相關舉報，若發現違例會採取執法行動。丹麥藍罐曲奇客服團隊指，對事件非常重視，正與相關部門積極了解，並強調所有曲奇堅持在丹麥工廠生產並原裝進口，分為454克、681克及908克共三款罐裝，內有5款牛油曲奇，建議消費者由官方授權渠道，即包括百佳及惠康等超市，購買丹麥藍罐曲奇。



不過，丹麥藍罐曲奇客服團隊提供的官方授權名單，並不包括藥房。



從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

「行街」銷售員會推銷越南等國家貨品 難追查貨物來源

張德榮指，過去類似情況時有發生，但鮮有聽聞有藥材舖買到假貨，因此對今次疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」一事亦不甚清楚。不過商會一直有建議及提醒業界透過有信譽的途徑購入貨品。他又分析指，一般這些兜售賀年禮品的「行街」，出售的貨物可能來自越南等國家，售價會比在香港入貨便宜兩至三成，但相對難追查貨物來源。

有葵涌街坊於Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發布相片，指1月17日（星期五）在葵涌邨街市內的藥材舖，以118元購買了一盒908克裝的「丹麥藍罐牛油曲奇」，但疑似是假貨。

葵涌邨街市內有藥材舖被指賣假貨藍罐曲奇。（林遠航攝）

記者周一（20日）傍晚時分到該藥材舖，有店員承認曾出售「藍罐曲奇」，但由於有人指是假貨，因此將貨品下架，又謂「我都唔知咩係真，咩係假」。他指所售的藍罐曲奇是「行街貨」，「（有人）行過攞幾盒，擺喺度（賣）。」

海關︰暫未接獲相關舉報 若發現違例會採取執法

海關回應《香港01》指，暫未接獲相關舉報，但會作出了解，如發現違反《條例》的情況，會採取適當的執法行動。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為任何商業用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

丹麥藍罐曲奇回應︰官方包裝內有5款牛油曲奇 丹麥工廠生產並原裝

丹麥藍罐曲奇客戶服務團隊回應《香港01》表示，已經留意到相關消息，對事件非常重視，目前正與相關部門積極了解。團隊又指，丹麥藍罐曲奇一貫秉持提供優質產品，自品牌創立以來，精心甄選每項原料，堅持在丹麥工廠生產並原裝進口。

丹麥藍罐曲奇分為454克、681克及908克共3款罐裝，內有5款牛油曲奇，包括雲呢拿圈曲奇、含有加侖子的椰絲曲奇、鄉郊風曲奇、蝴蝶型糖粒曲奇，以及砂糖粒鋪面的芬蘭風曲奇。

官方建議消費者由授權渠道購買

團隊建議消費者由官方授權渠道購買丹麥藍罐曲奇，若消費者對旗下產品有任何問題或疑慮，可隨時與客服聯繫。

消費者熱線：25233009 / 29560383

電子郵件：sales@kjeldsens.fbcgroup.com



官方零售點包括百佳及惠康等超市

指定商戶零售點包括： 惠康、Market Place、Market Place網店、yuu網購、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen、百佳、TASTE、FUSION、TASTE x FRESH新鮮生活、GOURMET、GREAT FOOD HALL、food le parc 、百佳網店eShop、萬寧、Mannings Plus、Mannings Baby、萬寧網上商店、屈臣氏、屈臣氏網上商店、7-Eleven、OK 便利店、華潤萬家、VanGO便利店、U購Select、永旺百貨、優品360º、FoodVille、一田百貨、UNY生活創庫、Apita、千色店、本灣水產、新鮮生活、HKTV Mall - 大街市及Pandamart。