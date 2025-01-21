蛇年煙花｜年初二晚2.38萬枚煙花綻放　海洋公園6隻熊貓頭像壓軸

新春將至，維港兩岸在大年初二（30日）晚上8時正，將舉行蛇年賀歲煙花匯演，全長23分05秒，共發放23,888枚，與全港市民和旅客共賀新歲。其中壓軸之一的第8幕「添福添喜」將成為焦點，屆時維港上空不斷綻放6個熊貓頭像，代表安安、可可、樂樂、盈盈及兩隻新生大熊貓BB，並有大量綠色煙花襯托，象徵海洋公園的竹葉。



新春將至，維港兩岸在大年初二（30日）晚上8時正，將舉行蛇年賀歲煙花匯演。（網上截圖）

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煙花匯演規模達闊850米及高250米

主辦方今午公布，蛇年賀歲煙花匯演將於大年初二（1月30日）晚上8時正舉行，屆時共3艘躉船在灣仔會展對開350米的水面發射煙花，共發放23,888枚，規模達闊850米及高250米，同時灣仔會展的玻璃幕牆上，將展示65米乘30米的大型LED屏幕，以互相配合。

煙花匯演共有9幕 全長23分05秒

煙花匯演共分為9幕，全長23分05秒，其中壓軸之一的第8幕「添福添喜」，將於第18分15秒開始，屆時維港上空將會不斷綻放6個熊貓頭像，代表安安、可可、樂樂、盈盈及兩隻新生大熊貓BB，並有大量綠色煙花襯托，象徵海洋公園的竹葉。

▼2024年2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠。（廖雁雄攝）

熊貓煙花非黑白？製作方解釋︰冇黑白色煙花

港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，熊貓頭像採用不同的顏色，可讓立體感更強。「熊貓其實係黑白色，但我哋呢隻熊貓唔係黑白色，係有啲彩色。點解係咁？本身冇黑白色煙花，只係得銀色。我哋亦都試過剩係用銀色做熊貓頭出嚟，但效果唔係咁好。」

蛇年賀歲煙花匯演共9幕煙花︰

1. 一元復始

2. 花開富貴

3. 福蛇迎春

4. 家和年豐

5. 盛演世界

6. 心想事成

7. 甜甜蜜蜜

8. 添福添喜

9. 瑞蛇豐年

