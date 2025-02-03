中大醫學院：疫情出生嬰兒過敏症病發率增46%　過度清潔損免疫力

新冠疫情爆發後，不少港人比以前更注重清潔消毒。不過中文大學醫學院有研究發現，過度清潔有機會增加嬰兒患上濕疹的風險。該研究指出，於疫情期間出生的嬰兒缺少建構免疫功能的天然抗菌肽基因，過敏症病發率高達49.2%，比疫情前出生的嬰兒高46%。專家認為，該情況與疫情期間的過度清潔有關，呼籲家長審視日常消毒習慣，不要矯枉過正。



文大學醫學院有研究發現，過度清潔有機會增加嬰兒患上濕疹的風險。（中大醫學院提供）

中大醫學院腸道微生物團隊今（22日）表示，不少研究都指出腸道微生態失衡跟多種皮膚病有關。而嬰幼兒時期的身處環境，將影響腸道微生態的形成。為了解疫情期間的環境衞生措施如何影響嬰兒腸道和皮膚健康，中大醫學院比較疫情前和疫情期間出生的嬰兒的濕疹病發率。

結果發現，在155名疫情前出生的嬰兒中，有超過50人在2歲以内有過敏症，發病率達33.5%；至於疫情期間出生的嬰兒，997人中有約490人在2歲以内有過敏症，發病率達49.2%，比疫情前增加46%。

研究指出，疫情期間出生的嬰兒過敏症發病率達49.2%，比疫情前出生的嬰兒高46%。（中大醫學院提供）

疫情出生嬰兒缺少抗菌肽基因 籲審視日常消毒習慣

此外，研究亦對比了兩類嬰兒的糞便樣本，發現疫情期間出生的嬰兒腸道菌群多樣性較低，而且明顯缺少建構免疫功能的天然抗菌肽基因。

中大醫學院認為，這個情況或與疫情期間市民減少出行、佩戴口罩、使用酒精消毒液和加強環境消毒有關。醫學院指，清潔的環境雖然能減少嬰兒感染惡菌的機會，但也會減少細菌促進免疫系統發展的功能，增加患過敏症的風險，呼籲家長審視日常的消毒習慣，不要矯枉過正，應讓孩子多接觸不同環境。