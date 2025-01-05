濕疹｜每到冬季濕疹就復發？中醫教3招快速調理去濕排毒止痕癢

冬天寒風凜冽，許多人的皮膚卻開始敏感泛紅、乾癢難耐，這種症狀就是所謂的「濕疹」。中醫師表示，當皮膚屏障功能減弱，敏感肌膚便容易受到外在環境影響而產生不適，但想簡單調理，不如嘗試以下3招，希望民眾都有能安然度過乾癢的冬季，讓肌膚重拾健康光澤。



調理脾胃才能「去濕排毒」

台灣中醫師艾莉絲指出，中醫認為「脾主運化」，只有脾胃功能良好，才能有效排出體內的濕氣和毒素。建議民眾可以多吃薏仁、赤小豆、茯苓、山藥等食物，有助於利濕健脾，特別推薦可用薏仁紅豆湯取代茶飲，更能促進排濕，同時，也要避免攝取油炸、燒烤及辛辣等容易產生濕熱的食物，以免加重體內濕氣。

濕疹不同年齡症狀特徵大不同（按圖👇👇👇）

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減少皮膚搔癢、乾燥 喝1茶飲配金銀花蒲公英水擦身

艾莉絲表示，肝火旺盛或血虛，也是引發濕疹的主因之一。民眾可以多服用甘草、當歸、生地黃等補肝養血的中藥材。有個簡單的茶飲配方可以幫民眾輕鬆養生，取桂圓和紅棗各5顆，用熱水沖泡後飲用，就能達到補血養肝、緩解皮膚乾燥的效果。

另外，冬季濕疹往往伴隨著難以忍受的搔癢感，這與風寒侵襲有關，這時可用防風、荊芥、薄荷等具有祛風止癢功效的中藥，例如多用金銀花和蒲公英煮水，用來清洗長濕疹的地方，有助於減輕紅腫和瘙癢感。

異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

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「滋陰潤燥」保護皮膚屏障的關鍵

艾莉絲提到，「乾燥」是冬季濕疹加重的重要誘因，因此「滋陰潤燥」是調理的關鍵。她分享一個簡易食療方法，將梨子切片，與冰糖、枸杞一起煮水飲用，能夠潤燥生津。另外，平時也可以多食用富含脂肪酸的芝麻或核桃，有助改善皮膚乾燥的問題。

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她也提醒，每個人的體質不盡相同，在使用中藥前，還是建議民眾，先去諮詢醫師的意見再來服用中藥，相信透過專業醫師的專業指導，大眾都能安然度過乾癢的冬季，讓肌膚重拾健康光澤。

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