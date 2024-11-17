濕疹｜天氣轉凍皮膚乾燥痕癢？中醫教一做法比「抓」更能止癢

進入了冬季，天氣會變得較為乾冷，皮膚中的水分也隨著容易流失，對一般人只是造成冬季癢；但對於異位性皮膚炎的患者來說，卻是癢上加癢，造成原本的皮膚炎惡化。



中醫師建議患者用「推」取代「抓」，促進血液循環，緩解皮膚搔癢。

異位性皮膚炎無法根治？只要不癢就可以停止用藥？（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：濕疹｜異位性皮膚炎無法根治好困擾？醫生破解3大常見迷思

異位性皮膚炎是一種慢性炎症性皮膚病，常在嬰幼兒期發作，但也可能持續影響青少年甚至成年階段。台灣中醫師田騏嘉表示，異位性皮膚炎的特徵為皮膚乾燥、紅腫、脫屑和強烈搔癢，通常集中於四肢、面部和頸部等部位。引起原因相當多，涉及遺傳、免疫功能異常、皮膚屏障功能缺陷及外界環境刺激等。

田騏嘉強調，異位性皮膚炎在季節變化或乾燥天氣下更易加重，患者常需依賴類固醇藥物來緩解症狀，但長期使用類固醇可能造成皮膚變薄、色素沉著等副作用，影響皮膚的自我修復能力。

體內津液不足，讓皮膚更乾燥

他分享臨床案例，台灣一名長期受異位性皮膚炎困擾的患者，症狀反覆發作，四肢皮膚乾燥粗糙，伴隨脫屑和膚色黯沉。患者長期服用類固醇藥物，雖能暫時緩解症狀，但隨之而來的副作用卻影響了皮膚健康。特別是右大腿部位經常出現強烈的搔癢感，患者忍不住反覆抓撓，進而導致皮膚損傷和色素沉著。

相關文章：濕疹｜中醫依體質分4大濕疹型態 3茶飲清熱解毒按曲池穴改善搔癢👇👇👇

+ 8

尤其秋冬季節皮膚乾燥情況尤為顯著，患處甚至出現裂開和出血，嚴重影響日常生活品質。田騏嘉從中醫角度分析，患者的體質偏燥，皮膚屏障功能受損，免疫系統也可能存在異常。他認為，患者的症狀屬於「血虛風燥」的表現，體內津液不足，使皮膚乾燥、搔癢易反覆。

中醫從根本解決乾燥和搔癢

針對這類的病人，中醫在治療上，側重於養血潤膚、滋陰清熱，並配合改善皮膚的屏障功能，以從根本上緩解症狀、提升皮膚的自我修復能力。田騏嘉使用阿膠和熟地等滋陰潤燥的中藥，以補充津液，改善皮膚乾燥的情況。同時搭配調和營衛的桂枝湯，調節營衛氣血，強化免疫功能，減少皮膚易受外界刺激的現象。

他表示，中醫在治療異位性皮膚炎上有一定的療效，透過一些中藥材，不僅能促進皮膚屏障的修復，還能從根本上緩解乾燥和搔癢，減少症狀反覆發作。在診療過程中，田騏嘉詢問患者是否早晚塗抹藥膏。他解釋，藥膏的涼感雖能暫時消炎，但主要效果僅為抗炎，無法真正修復皮膚結構。

異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：濕疹｜溫差大易發作！異位性皮膚炎該避免5因素 洗澡水溫要講究

皮膚搔癢別「抓」，愈抓愈嚴重

田騏嘉強調，類固醇藥膏通過收縮血管來達成抗炎效果，長期使用會讓皮膚變薄，削弱其自我修復能力。因此，他建議患者在塗抹藥膏約10分鐘後將其清洗乾淨，以達到消炎效果並減少藥膏的副作用，從而更有助於皮膚的長期健康。

治療皮膚的關鍵不僅是止癢，更在於促進血液循環，幫助皮膚自我修復。他建議患者在患處搔癢時，改用「推」的手法而非「抓」的動作，在患處輕輕向四肢末梢方向推動，以促進血液流通至受損部位，進而加速皮膚修復，減少抓撓對皮膚造成的進一步損傷。

田騏嘉也提醒患者在生活作息上，應避免接觸過於燥熱的食物。隨著天氣轉冷，許多人喜歡食用薑母鴨等溫補食品，但這類燥熱食物可能加劇皮膚乾燥與搔癢，建議在治療期間適度避免。

延伸閱讀：

起床時常頭痛？當心身體發出的 8 警訊

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

