緬甸詐騙營｜泰駐港總領事館深感遺憾　推多項措施盼保障旅客安全

港人被誘騙經泰國到緬甸詐騙園區事件，近期引來關注。泰國駐港總領事館今日（22日）發文表示，對此深感遺憾，泰國政府正採取多項措施打擊人口販運，包括處理社交平台假新聞及誤導訊息、確保高風險地區有足夠旅遊警察、推出旅遊警察手機程式、及加強邊境管制等。總領事館重申，泰國仍然是安全的旅遊目的地，強調被禁錮詐騙園區的個案並非在街上被綁架的遊客。總領事館期望可以消除香港市民的擔憂，隨時準備與港府合作，解決有關問題。



2025年1月13日，泰國曼谷，圖為身穿當地服飾的外國遊客在著名寺廟鄭王廟（Wat Arun）等拍照。（Getty）

泰國駐港總領事館今日在網頁發文，指詐騙事件引起香港旅客的擔憂，因為販運和詐騙活動利用泰國作為中轉站，跨越其與鄰國邊境進行非法活動。有香港人誤信可在泰國等地工作，被誘騙到緬甸的詐騙園區，總領事館對此深感遺憾。

總領事館指出，泰國仍然是一個安全的旅遊目的地，強調沒有受害者是遊客，或在街上被綁架。現時被困詐騙園區的港人，是被誤導前往泰國從事高薪工作，但最終被送到詐騙中心。

內文又提到，泰國政府已採取多項措施，加強打擊跨國犯罪和人口販運，包括會澄清及處理社交平台虛假求職騙局、確保高風險地區有足夠的旅遊警察，為遊客提供即時援助和支援。在14個省份的邊境實施兩級邊境管制系統，並向前往邊境地區的旅客，詢問其前往該地區的目的，沿途亦會有警告標誌，提醒旅客正進入邊境地區。

另外，泰國政府去年底推出「旅遊警察」手機應用程式，有六種語言（泰語、英語、中文、日語、韓語和俄語）提供準確的信息，確保所有遊客在該國旅行時的安全。

總領事亦提到，泰國高級官員已於昨日（21日）在昆明會見中緬兩國官員，就剷除緬甸詐騙中心達成積極共識，會密切監控高風險區域，並加強與鄰國邊境旅客的資訊共享。泰國政府將盡最大努力，透過現有機制跟進涉及外國人被誤導前往鄰國的案件。泰國駐港總領事館亦隨時與香港政府及私人機構等合作，以解決港方擔憂。