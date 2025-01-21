緬甸詐騙營｜仍有10港人被困　李家超：加強跨國合作營救

多名港人被誘騙到東南亞詐騙園區禁錮，從事詐騙工作。保安局昨日（20日）證實再多一名港人獲救，總計18人獲救，仍有10人仍被扣押。行政長官李家超今日（21日）出席行政會議前見記者，指保安局的營救工作主要有四方面，包括全面深入調查、加強與不同國家合作以盡早營救、提升旅遊警示以及加強宣傳教育。



1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

仍有10港人被扣押在東南亞詐騙園區

港人被誘拐到東南亞詐騙園區從事非法工作持續引發關注，李家超今日被問到被困港人數字，及有家屬指被困家人可能遭轉移至其他園區，憂慮更難營救，港府有何對策時表示，非常關注事件，保安局的專責小組做了大量工作，原本被扣押的有28人，之前營救16人，近日加強工作後營救多2人，現時仍有10人遭扣押。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超指會加強跨國合作 盡早營救被困港人

李家超指，保安局的營救工作主要有四方面。第一是全面深入調查，針對性執法；第二是加強與不同國家和單位合作，以盡早營救被困港人；第三是提升旅遊警示，政府已將緬甸旅遊警示提為紅色，亦在網頁上更新包括罪案手法、何地涉及高風險罪行等資料；第四是加強宣傳教育，李家超提醒，市民有時會以不同原因墮入詐騙圈套，希望及時醒覺。