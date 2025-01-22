維園年宵2025｜中學生賣$88熊貓公仔料可售罄　花檔無懼北上熱潮

蛇年將至，全港15個年宵市場明日（23日、年廿四）開鑼，銅鑼灣維園的檔販正最後準備，包括忙於搭棚、卸貨及包裝年花等。其中培僑中學別出心裁，將會出售多款大熊貓產品，其中巨型公仔索價88元，負責老師及同學透露已預備逾千隻相關產品，有信心全部售罄，目標打破去年奪得40%剩利潤的佳績。

有花檔負責人預計今年的生意額可增加兩至三成，不擔心北上熱潮影響銷情，他解釋因部份年花不准攜帶入境，加上陸路口岸被逼爆，若攜帶年花回港會非常辛苦。「買二三百蚊花，特登由上面帶落嚟，嗰個係咪傻㗎？」



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培僑中學連續多屆參展 負責老師對新年市道感樂觀

全港15個年宵市場明日開鑼，開放至1月29日（大年初一）清晨，為期7日。銅鑼灣維多利亞公園今午非常繁忙，雖然天公不造美，曾短暫下起滂沱大雨，但無阻各檔販做最後準備，忙於搭棚、卸貨及包裝年花等。

現場更傳來愉快的笑聲，培僑中學已連續多年帶領學生參與年宵市場累積經驗。團隊顧問陳老師透露，今年參展的總成本約6萬元，當中攤檔的競投價為9,800元，高於去年的8,500元，即上升15.3%。他認為其他檔販出價積極，可見市道相當樂觀。

特別採購多款大熊貓產品︰好有信心今年全部賣得晒

陳老師又指，同學們考慮到本港掀起大熊貓熱潮，特別採購多款相關產品，包括公仔及鎖匙扣等，其中大熊貓公仔定價為88元。「其實嚟年宵嘅市民比較疏爽，所以熊貓今年係咁熱潮嘅動物，好有信心今年啲熊貓全部賣得晒。」

被問到會否擔心港人北上熱潮，他表示根據去年的經驗，當時未受到開關打擊，氣氛相當熾熱，估計年宵市場及北上消費的顧客群不同。他更對學生們充滿信心，目標打破去年奪得40%剩利潤的佳績。

該校經商學會主席陳同學負責統籌攤檔。她表示團隊已籌備良久，準備逾1,000多件熊貓貨品出售，又指首次帶領團隊確實感受到壓力，但認為可獲得寶貴的經驗。「雖然係放假嚟整年宵，但我覺得呢個時間有個咁好嘅經驗好好。」

花檔︰部份年花受天氣影響成本上漲一至兩成

紫瀛花店主要出售外國種植的年花，例如鐵百合及跳舞蘭等。負責人王先生表示，今年部份年花的成本上漲一至兩成，例如台灣產的跳舞蘭受到水浸影響，產量不如預期，定價將會相應作出調整；至於其他年花的定價與去年相若。

無懼北上熱潮︰買二三百蚊花上面帶落嚟，係咪傻㗎？

王先生亦不擔心北上熱潮影響銷情。他解釋由於部份年花不准攜帶入境，加上臨近農曆新年，陸路口岸被市民及旅客逼爆，若攜帶年花回港會非常辛苦。「買二三百蚊花，特登由上面帶落嚟，嗰個係咪傻㗎？仲要逼到羅湖站都爆埋。」

王先生對今年市道樂觀，認為只要天公造美，維園年宵的人流將會高於去年，加上農曆新年插花為港人的傳統習俗，預料生意額增加兩至三成。「年三十晚有啲凍，不過冇影響，凍唔緊要，唔落雨一定大把人入嚟。」

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