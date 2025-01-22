年宵花市2025｜全港15大年宵市場開放時間及地址　維園封路一覽

【年宵市場/花市/新春花市2025/蛇年/維園花市】2025年農曆年宵市場將於明日（23日）年廿四起至年初一（29日）清晨七時，一連7日在15個地點舉行，共設約1500個濕貨、乾貨方便市民購買賀年花卉、賀年食品、裝飾和揮春等喜迎新春，其中9個年宵市場設快餐攤位。

其中，全港最大的年宵市場維多利亞公園有395檔攤位，早前快餐攤位競投，銅鑼灣出入口的C檔及D檔以18萬元及18.2萬元成交。另一邊天后出入口A檔及B檔，各以底價約12萬元成交，由同一人投得。有檔主指，搵食難，預計做「港式小食」也很難做生意。全港15個年宵市場地點、開放時間、攤位數量及前往交通方法一文看清。



▼2024.02.04 維園年宵首日開鑼▼



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為方便市民掌握人流情況，食環處將在各場地設置紅、黃、綠燈顯示實時人流情況，可於現場及食環署網頁查看。

年宵市場2025｜全港年宵市場地點位置

港島區｜維多利亞公園年宵市場

九龍區｜旺角界限街花墟公園

九龍區｜觀塘遊樂場

九龍區｜黃大仙慈雲山邨中央遊樂場

九龍區｜深水埗長沙灣遊樂場

新界區｜沙田源禾遊樂場

新界區｜荃灣沙咀道遊樂場

新界區｜葵青葵涌運動場

新界區｜元朗東頭工業區遊樂場

新界區｜屯門天后廟廣場

新界區｜大埔天后宮風水廣場

新界區｜將軍澳寶康公園

新界區｜上水石湖墟遊樂場

新界區｜西貢萬宜遊樂場

離島區｜東涌達東路花園



▼▼▼維園年宵花市即將開鑼

年宵市場2025｜全港年宵市場開放時間、攤位數目及前往方法

維多利亞公園年宵市場

開放時間

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：395個

前往方法：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園/ 港鐵天后站A2出口左轉



旺角界限街花墟公園

開放時間

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

攤位數目：117個

前往方法：港鐵旺角東站D出口，沿帝京酒店後面向北步行/港鐵太子站A出口，沿彌敦道向北步行，至界限街右轉，再步行約5分鐘至鐵路橋墩附近，左方可見花墟公園



觀塘遊樂場

開放時間

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

攤位數目：89個

前往方法：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道步行，直至翠屏道交界



慈雲山邨中央遊樂場

開放時間

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

攤位數目：51個

前往方法：黃大仙港鐵站A出口，然後步行約15分鐘；巴士：2F、3B、3C、3D、3M、5C、15A、116、302；專線小巴：19M、20、37M、65、73



深水埗長沙灣遊樂場

開放時間

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

攤位數目：89個

前往方法：港鐵長沙灣站 B 出口



沙田源禾遊樂場

開放時間

1月23及26日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：71個

前往方法：港鐵沙田站，經新城市廣場沿源禾路向東北步行/於港鐵沙田站轉乘60K小巴/於港鐵旺角站起乘61S小巴



荃灣沙咀道遊樂場

開放時間

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：116個

前往方法：港鐵荃灣站，沿大河道步行/港鐵荃灣西站，經荃灣大會堂步行前往



葵青葵涌運動場

開放時間

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：96個

前往方法：港鐵葵芳站 E 出口，新都會廣場後面



元朗東頭工業區遊樂場

開放時間

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：150個

前往方法：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街步行前往



屯門天后廟廣場

開放時間

1月23及24日：上午9時至凌晨12時

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

攤位數目：57個

前往方法：港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行；或輕鐵青雲站(路綫610，615，615P)



大埔天后宮風水廣場

開放時間

1月23至26日：上午8時至晚上11時

1月27日：上午8時至翌日凌晨

1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：61個

前往方法：港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴



將軍澳寶康公園

開放時間

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

攤位數目：88個

前往方法：港鐵寶琳站 B2 出口，經新都城一期，沿運隆路南行



上水石湖墟遊樂場

開放時間

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：69個

前往方法：港鐵上水站 A4 出口，上水廣場後面，經新發街



西貢萬宜遊樂場

開放時間

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

攤位數目：20個

前往方法：位於西貢市中心，西貢街市附近；於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢；或於旺角登打士街乘紅色小巴



東涌達東路花園

開放時間

1月23至27日：上午10時至晚上11時

1月28日上午10時至 1月29日上午7時

攤位數目：26個

前往方法：港鐵東涌站 A 出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊



年宵市場2025｜維多利亞公園年宵市場特別交通安排

封路



視乎交通及人流情況，下列道路或於1月23日上午八時至翌日零時零一分，以及1月24日至27日每日上午八時至翌日凌晨三時封閉：

－ 栢景臺停車場北端出入口的未命名路段，出入栢景臺停車場的車輛除外；

－ 介乎高士威道與琉璃街的興發街，專營巴士及專線小巴除外；

－ 介乎興發街與銀幕街的琉璃街；及

－ 介乎歌頓道與帆船街的電氣道部分行車線。



封路範圍將視乎交通及人流情況擴大。以下路段或於1月23日下午四時至翌日零時零一分，以及1月24日至27日每日下午四時至翌日凌晨三時封閉：

－ 百德新街；

－ 記利佐治街；

－ 糖街；

－ 加寧街；

－ 京士頓街；

－ 介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線；

－ 介乎記利佐治街與摩頓台天橋的告士打道北行線；及

－ 介乎高士威道與銅鑼灣天橋的告士打道南行線。



下列道路或於1月24日至27日每日下午四時至翌日凌晨三時封閉：

－ 介乎記利佐治街與告士打道西行的告士打道北行線；

－ 介乎波斯富街與景隆街的駱克道；

－ 介乎波斯富街與景隆街的謝斐道；

－ 景隆街；及

－ 告士打道南行線。

