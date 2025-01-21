年花｜芙蓉山桃花不擺年宵稱氣氛遜　嘆公司客荷包緊大花訂單減半

新春佳節，擺設桃花添喜慶感，一株4呎左右的桃花，起碼要種植兩至三年，平時新春在商場、屋苑擺放的大桃花，則要更長時間。荃灣芙蓉山上有兩斗梯田，種滿了約400棵大大小小的桃花，邱生邱太在梯田間上上落落，除了日常照料，臨近新春，更是忙著陪客人選花。



邱生是桃花園第二代，擺年宵數十年，但近年已轉為園內直銷。邱太表示，疫情期間年宵曾一度停辦乾貨，令買花氣氛大不如前，加上客人已習慣直接到花園買花，故沒意欲再回去，「年宵市場見唔到希望」。



她形容，今年客人消費力不如以往「疏爽」，特別是公司客，訂花「睇住銀碼」，部份甚至轉買4呎中花，令7至9呎大桃花訂單減半，「銀碼也少一大截」。



桃花好講眼緣。 邱太

邱太一個接一個帶着客人遊走於花園中，陪他們選購，「桃花好講眼緣」。（黃浩謙攝）

位於荃灣芙容山村的華利園，桃花梯田已開闢了70年，現由第二代花農邱先生與太太經營。400棵大大小小的桃花之中，部分已「桃花有主」、掛上名牌。訪問當日，邱太一個接一個帶着客人遊走於花園中，陪他們選購，「桃花好講眼緣」。她為其中一個光顧第二年的熟客，選取開了幾朵花的一棵，「呢啲係望路花，唔係正式起嗰啲花，出嚟探路，睇下啱天氣開花未」。

邱太向記者指示，「呢啲係望路花，出嚟探路，睇下啱天氣開花未，每年都有」。（黃浩謙攝）

桃花高度怎算？邱太說，本地花農不留太長樹腳，呎數是由花托起計至樹頂。（黃浩謙攝）

公司客不如以往闊綽「睇住銀碼」 大花訂單減半

花園主要做熟客生意，家庭客一般選購2至4呎的中細花，公司客則買5呎或以上大花。邱太說，熟客訂單一向穩定，但今年新客訂單減半，「年中已預期到今年大概咩環境」。她解釋，以往市道好，「一過年就收到單」，但今年起碼到10月才收到第一張新客的單，不少客人亦貨比三家，「報價後就沒有回音」。

公司方面，亦要「睇住銀碼」。她指往年大花銷情不錯，客人較「疏爽」，著重質素，「最緊要靚」，今年則要視乎預算再三決定，部分更只買4呎中花，令7至9呎花的訂單減半，「銀碼也少一大截」。客人言談間又提及，今年只買水仙和桃花，不買年桔菊花來襯托，省下一筆。

她保守估計，今年整體生意額會少3成，能賺回少少。不過，她仍抱有一絲希望，指過往有公司太早擺花，或因質素不好，過年就凋謝，臨急臨忙買大花，「客人擔心支花開得唔好，會影響公司全年運程，要搵支花補鑊」。

雨水蟲害阻桃花生長 部份長不成中花、削枝後不夠「肥嘟嘟」

市道影響之餘，還要面對雨水和蟲害，阻礙桃花生長。邱太指，去年初準備桃花新苗時，較多雨水、陰天，影響了新苗發芽，以至全年生長，「新芽出得唔靚，會細棵啲，矮一呎」。此外，其中一行原預計長至4至5呎的，也因雨水幾乎「無大過」。

她又指去年蟲害尤其嚴重，破壞了部分桃花的形態，不得不棄，再由新苗開始種起，因為切掉被蟲蛀的側枝後，整棵桃花就不如預期般「肥嘟嘟」。邱太說本來預期主攻中花，但種種因素令中花缺貨，令客人選擇少了。

除了桃花，邱生邱太也有種少量百合和劍蘭，但因今年氣溫過暖，太早開花，最早一批甚至聖誕就開，現已幾乎全部批發予花店。過年才算「合時」，能賣到比平常高一倍的好價錢，相應地，「閒時」售賣，利潤大減。

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邱太憶述，疫情間年宵停辦乾貨那一年，「掉咗50棵花，好心痛」。（黃浩謙攝）

年宵停辦乾貨買花氣氛不熾 棄50棵花：好心痛

邱生和邱太已是第5年在園內直銷桃花，之前幾十年他們一直有到年宵擺檔，形容與一眾熟客相聚好似開派對。惟自疫情間年宵停辦乾貨那一年，邱太感到買花氣氛大不如前，苦笑道：「嗰年掉咗50棵花，好心痛」，自此改為園內銷售，賣一棵鋸一棵，就算銷情不如預期，也至少留得住花，待明年再賣，「年宵市場見唔到希望，唔做啦」。

她又說，顧客已習慣這種新模式，包括其他本地花場。雖然銷售期由六七天拉長至數十天，又要跟着客人上山落山，十分勞碌，但她仍樂見客人當去郊遊，氣氛也算不錯，「佢哋去花園好開心，行下玩下」。

邱太為桃花綁繩，「年年難，都係咁樣種。」（黃浩謙攝）

「年年難，都係咁樣種。」在這種了70年的土壤上，土地雖開始貧脊，但邱太說會持續改善泥土，希望「保住年年有得種」。