農曆新年｜港鐵大除夕晚通宵服務　年初二煙花匯演期間加密班次

即將踏入農曆新年，港鐵宣布會在年廿九（28日）、即大除夕會提供通宵服務，並會在年初二維港煙花期間加密列車班次，明日起至新春期間都會在不同時段加強多條鐵路綫的列車服務，合共增加逾1,600百班車。



港鐵宣布會在年廿九（28日）提供通宵服務。（資料圖片）

港鐵表示，年廿九當日8條本地鐵路綫將提早於下午3時行駛晚上繁忙時段班次，港島綫、荃灣綫、觀塘綫及將軍澳綫（北角至將軍澳站 ）將加密至約兩分鐘一班車。當晚所有本地鐵路綫及輕鐵7條路綫亦將通宵行駛，但不包括東鐵綫來往上水至羅湖及落馬洲站車程、機場快綫及迪士尼綫，港鐵巴士3條路綫則會延長服務時間，高鐵如常服務。

港鐵指，明起至年初七（1月24日至2月4日）期間，港島綫、荃灣綫、東鐵綫及南港島綫四條鐵路綫，會於周六、日及公衆假期指定時段加密班次，而東鐵綫及迪士尼綫亦將於此期間的大部分日子加強列車服務。

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此外，年初二（30日）維港煙花匯演，七條鐵路線，包括觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫將調整班次，以配合乘客前往觀賞及離場，而東鐵綫更會於當天早上開始逐步加強服務。

港鐵宣布會在年廿九（28日）提供通宵服務。（資料圖片）

機場快綫會配合節日旅遊高峯，延長服務時間。於年初一（29日）當天，由香港站開往機場及博覽館站的頭班車，將提前於上午5時35分開出；年初三至初五（31日至2月2日）晚上由博覽館站開出，途經機場站，往香港站方向的尾班車則將延後至凌晨1時正開出。