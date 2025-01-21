港鐵票價｜代入方程式連延後加幅或達3.71%　一數據顯示有機凍價

政府統計處今日（21日）公布去年12月綜合消費物價指數，是影響港鐵可加可減方程式其中一個主要數據。去年12月消費物價指數錄得1.4%升幅，視乎與港鐵物業發展利潤掛鈎的生產力因素數字，預料3月底公布的去年第四季運輸業名義工資指數增長達2.8%至3.2%，即達到加價的1.5%門檻，而去年第三季錄得3.4%。倘以現有數字計算，料今年需加價1.8%，並要加上1.91%延後加幅，即有機會加3.71%。



不過，由於今年頭三季家庭住戶入息中位數變動均維持零增幅、甚至一度錄得跌幅，故若下月入息中位數字不變甚至錄跌幅，則要按機制凍價，今年的加幅須延後追加。



▼2024年3月26日 港鐵再度按機制加價▼



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加幅不可高於第四季家庭住戶每月入息中位數

港鐵每年票價以可加可減票價機制方程式計算，方程式下將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減生產力因素，便能得出票價加幅結果。

若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，將加幅延至翌年再檢視。另設「封頂」機制，即其加幅不可高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數變動，該數字則預料要下月底才公布。

單計去年12月消費物價指數及第四季運輸業名義工資指數將觸及加價

政府統計處今日公布方程式其中一關鍵數字、即去年12月消費物價指數，該數據錄1.4%升幅；由於生產力因素與港鐵物業發展利潤掛鈎，且只會有0.6至0.8個百分點扣減，推算只要去年第四季運輸業名義工資指數增長只要2.8%至3.2%，即觸及加價門檻。

港鐵物業發展利潤不足50億 僅可扣減0.6個百分點

翻查政府統計處數字，去年第三季運輸業名義工資指數達到3.4%，超出上述提再的加價門檻，倘去年第四季與第三季數字相若，料今年港鐵較大機會加價。不過，該數字自去年第3季起已連續4季錄得跌幅，故仍有機會低於2.8%至3.2%。

根據港鐵中期業績，香港物業發展利潤為17億元，若該利潤在全年業績不超過50億元，則方程式的生產力因素只扣減0.6個百分點，第四季運輸業名義工資指數只需高於2.8%便能達到加價門檻。

生產力因素的安排（立法會文件）

首三季家庭住戶每月入息中位數甚至出現跌幅

雖然第四季運輸業名義工資指數3月底才出爐，但若用第三季數字代入公式，料今年需加價1.8%，並要加上1.91%延後加幅，即有機會加3.71%。

不過是否加價、最多加多少，仍要視乎第四季家庭住戶每月入息中位數變動，該數字料要下月底才出爐。由於今年市道不景，過去三季數字都不超過2023年第四季，甚至在第二季錄得跌幅。假設去年第四季仍維持3萬元，則會錄得0%變動，會觸及封頂機制須凍價，今年加幅連同去年延後加幅會再次延至明年。

可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素＋去年轉撥



以現有數據*套入可加可減方程式後結果：



預測2024年整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（1.4%）＋ 0.5 ｘ 2023年第三季運輸業名義工資指數變動（3.4%） — 生產力因素（0.6%）＋去年轉撥（1.91%） = 加幅3.71%^



*最終套入數據尚待政府統計處公布

^封頂數字要視乎下月公布的第四季家庭住戶每月入息中位數變動，第三季為0%，即需要凍價



▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼

