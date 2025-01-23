總督察何兆東與妻涉貪污　何未有律師親身應訊　稱要申法援再押後

總督察何兆東與其妻子涉嫌收受一名涉襲擊及欺詐案商人逾110 萬元現金和禮物，並向該商人洩露警方資料。案件今（23日）在區域法院再提訊，何繼續沒有律師代表並親自應訊，他要求案件押後至4月10日，以申請法律援助。何在裁判法院時獲准以120萬保釋，他曾透露無錢付保釋金，故仍在還押。



總督察何兆東未付保釋金而一直還柙。（黃偉民攝）

男被告何兆東（38歲，警務處總督察）被控2項公職人員收受利益，及3項公職人員行為失當罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

女被告何妍穎（36歲，家庭主婦）被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

案件編號：DCCC 1388/2024