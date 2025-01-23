補習老師向富家女生求愛不遂　易服兼用母身份證上門縱火　囚57月

補習老師為居於羅便臣道的20歲外籍女生補習時，疑愛上對方，惟求愛不遂，他涉嫌盜用母親的身份證，易服潛入女生住所門外倒不明液體及縱火等。他早前承認刑事毀壞及縱火等罪名。案件今(23日)在區域法院判刑，暫委法官崔美霞判刑時指出，當時事主在單位中，而被告在單位外放火，加上他喬裝成女性，認為他是有意圖傷害事主及在長久計劃下犯案，遂判被告入獄57個月。



被告林世賢用母親身份證並服進入羅便臣花園大廈一個單位。（羅敏妍攝）

警方到羅便臣花園大廈調查縱火案。（香港01圖片）

被告林世賢（27歲，報稱無業）被控1項刑事毀壞、1項縱火及2項使用他人身份證罪，指他於2023年5月14日，在半山羅便臣道花園大廈某單位外，無合法辯解而損壞屬於Saha Prosenjit的地板；及於同年5月15日在尖沙咀重慶大廈D座Australian Guest House，無合法權限或合理辯解而使用屬於Lee Sook Yeo的身份證；及在5月17日，用火損壞屬於Saha Prosenjit的地板，以及同日在花園大廈大堂，使用屬於Lee Sook Yeo的身份證。

出示母親身份證而獲准上樓

案情指，被告為女事主的補習老師，曾為她補習經濟科，在追求她的時候曾被拒絕，其後兩度到訪女事主所住的大廈淋不明液體，第三次更戴上假髮和口罩，並向大廈保安出示母親的身份證而獲准上樓，事主父親其後在門外發現一個卡式石油氣爐及燃點過的報紙，於是關掉石油氣爐後追捕被告，最終在大廈外截停他。

官斥被告三度折返且行為變本加厲

暫委法官崔美霞判刑時質疑，辯方大律師指被告沒有意圖傷害事主的說法，她指出，事主當時在單位內，被告在外放火，被告更是三次折返單位，行為一次比一次嚴重，有意圖傷害事主。她又提及，被告喬裝成女性，其行為為長久計劃下犯案，犯罪對象亦可能是隨機任何一位女性，對社會造成風險，遂判被告入獄57個月。

案件編號：DCCC84/2024