地盤工求愛不遂3度跟蹤女同事　官勸喻人生不只有愛情　判囚8星期

地盤科文疑因求愛不遂，三度在地鐵站跟蹤女同事上下班，最長一次跟蹤時間達1小時。他被捕後獲准保釋，但他涉嫌用無人機偷拍該女同事。他最終保釋遭撤銷，今（23日）在觀塘法院承認三項遊蕩導致他人擔心罪。總裁判官蘇惠德判刑時稱，被告求愛不遂，導致留下案底和失去自由，告誡他人生不只有愛情，親情和事業同樣重要，著被告好好反省及「理智啲」，判其囚8星期。



涉用無人機的控罪獲撤銷

被告巫駿靈，29歲，承認三項遊蕩導致他人擔心罪，指其於2024年2月5日、3月19日及28日犯案；巫在另案中被控窺淫，及未有遵從操作小型無人機進行飛行的操作規定兩罪。基於認罪協商，控方在被告承認前案遊盪罪後，撤銷本案控罪。被告另案涉無人機的控罪則獲撤銷。

被告巫駿露在觀塘法院承認3項遊蕩罪，判囚8星期。(資料圖片)

總裁判官蘇惠德指被告巫駿靈為愛情弄至留案底兼失自由，告誡他人生不只有愛情。（資料圖片）

X表明只是同事並稱可為被告介紹女朋友

案情指，被告和女事主X於2023年認識，雙方為同事。被告後來兩度向X示愛但遭拒絕，X指兩人只會是同事，有需要可以為被告介紹女朋友。

X見被告在後方即急急腳走

至2024年2月5日下午，X在上水的工作地點下班，行經上水站扶手電梯時，發現被告在其後方。X感到驚慌，立即「急急腳」登上開往金鐘方向的列車。她在擠擁的車廂內未再發現被告身影，但在油塘站下車後，在扶手電梯再次見到被告。X見狀報警，惟被告在警方到場前已離去。

車上睡著醒來發現被告站在前方

同年3月19日早上，X上班途經調景嶺站時，見到被告站在醫療中心外。X立即登上開往黃埔的列車，之後在車廂座位上睡著，在列車駛至黃大仙時睡醒，再發現被告就站在其前方，手持一部紅色手機並鏡頭面向X。

轉車後發現被告繼續跟著並注視著她

X認為被告在偷拍她，但因不知道被告會否對她不利，她便繼續裝作睡著，直到列車抵達九龍塘下車。X之後到往羅湖的月台上候車，再次發現被告同樣在候車並注視著X。X隨後上車，被告則仍停留在月台上。

X質問被告後致電其父求助

同月28日早上，X在淘大商場附近再次見到被告。被告在發現X望向他後，便先後行去附近的便利店和的士站，X則質問他：「仲要跟蹤我幾耐？」被告嘗試登上的士但失敗，X先後致電其父親及警方求助。

被告稱想確認女子是X是跟隨個半小時

被告被捕後承認犯案，警誡下稱他除了在上水站碰巧見到X外，他之後都是因為想見到X，特意去到調景嶺及淘大商場「碰碰運氣」。被告又指，他當時在涉案三個地點均見到一名與X外貌相似的女子，因想確認她是否X本人，而決定尾隨她，分別尾隨了該人1小時、30分鐘及約10分鐘。

案件編號：KTCC772/2024、ESCC1841/2024